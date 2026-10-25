Kreisliga B Staffel 13 Kelbergs Alexander Welter schießt SV Laubach II ab Nico Balthasar 25.10.2026, 18:01 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Kelbergs Alexander Welter gelang in der B Staffel 13 ein besonderes Kunststück – zum Leidwesen des SV Laubach II: Welter traf fünf Mal beim 5:3 gegen die Rheinlandliga-Reserve.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 13 hat Kelbergs Alexander Welter beim 5:3 gegen Laubach II fünf Tore erzielt. Ulmen gewann mit 2:0 gegen Schlusslicht Neunkirchen-Steinborn II. Ellscheid II steht mit 31 Punkten vor Eifel-Mitte Lissendorf (30 Zähler, 3:4 gegen Waldkönigen) an der Tabellenspitze.







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