Mit einem 2:2 (2:1)-Remis haben sich die SG Darscheid und die SG Hocheifel 23 am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 12 getrennt und wiederholten damit das Hinspielergebnis. „Letztlich geht das in Ordnung. Beiden Mannschaften gehörte je eine Halbzeit“, meinte Hocheifels Trainer Rainer Bauer. Die erste Hälfte ging an die Gastgeber in Mehren, die Hocheifel-SG gab dem Gegner zu viel Raum und erlaubte einige Möglichkeiten. Nach der Halbzeit wurde die Bauer-Elf deutlich besser, auch mit der Einwechslung des zuletzt verletzten Stürmers Martin Bohn. „Seine Spielweise hilft der Mannschaft ungemein“, meinte Bauer. Bis zum erneuten Ausgleich hatte die Hocheifel-SG schon fünf Abschlüsse. Und auch danach einige Möglichkeiten – in der Nachspielzeit aber auch Glück, als Keeper Marcel Ley per Glanzparade den Punkt sicherte. Tore: 1:0 Patrick Lenartz (28.), 1:1 Leon Schüler (34., Eigentor), 2:1 Daniel Schmitz (40.), 2:2 Max Niggemann (67.).