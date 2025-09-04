Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kann Strimmig die alleinige Tabellenführung übernehmen, da die Konkurrenz aus Gonzerath spielfrei hat.

SG Baldenau Hundheim – SG Sohren/Büchenbeuren (Fr., 19.30 Uhr, in Bischofsdhron). Bei der SG Sohren/Büchenbeuren (8.) sieht es im Vorfeld der Partie laut Trainer Max Rothenbach „nicht verkehrt“ aus, auch wenn der Kader „aus den unterschiedlichsten Gründen noch nicht wieder ganz zusammen“ ist. Die Situation sei aber „akzeptabel“. Nach einem Fehlstart, aber zuletzt zwei erfolgreichen Partien in Serie, soll der positive Trend beim sieglosen Tabellenvorletzten Baldenau fortgesetzt und die nächsten drei Punkte eingefahren werden. Rothenbachs Forderung an seine Mannschaft ist unmissverständlich: „Es gilt, die beiden letzten Spiele im Ergebnis zu bestätigen und weiter zu siegen.“

SG Kastellaun/Uhler – FC Peterswald-Löffelscheid (So., 14.30 Uhr, in Uhler). Nach den Patzern bei Baldenau (2:2) und in Sohren (1:3) steht die SG Kastellaun/Uhler im Heimspiel gegen den FC Peterswald-Löffelscheid unter Zugzwang. Eigentlich wollten die Gastgeber die Spitze ins Visier nehmen, stehen aber nach vier Spielen bei nur sieben Punkten. Um den Anschluss an das Top-Duo aus Strimmig und Gonzerath nicht zu verlieren, muss ein Sieg her. Der spielende Co-Trainer Daniel Gewehr beschwört den Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg: „Wir müssen als Team auftreten und unser Spiel auf den Platz bringen. Dann werden wir auch das Heimspiel erfolgreich bestreiten können.“ Für ihn kann nur eine geschlossene Mannschaftsleistung eine Steigerung hervorrufen. Peterswald liegt als Tabellensechster nur einen Zähler hinter dem Dritten Kastellaun.

SV Longkamp – SV Blankenrath II (So., 14.30 Uhr). Das Spiel beim Drittletzten Longkamp ist für die Blankenrather Reserve eine kleine Weichenstellung für den weiteren Saisonverlauf. Nach einer Niederlage beim Tabellenführer SV Gonzerath und einem spielfreien Wochenende soll der starke Saisonstart mit zuvor zwei Siegen ausgebaut und sich so weit oben wie möglich positioniert werden. Trainer Alexander Meurer gibt die Richtung vor: „Es gilt, schnellstmöglich wieder in die Spur zu finden und da weiterzumachen, wo wir vorher aufgehört haben, um uns im Mittelfeld festzusetzen und vom Gegner abzusetzen.“

SV Strimmig – SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (So., 14.30 Uhr). Besonders hart trifft die Personalmisere den SV Strimmig vor dem Duell mit den Kombinierten aus Bell. Trainer David Angsten muss gleich sechs Stammspieler ersetzen, die sich alle unabhängig voneinander im Urlaub befinden. Dies wird „zwangsläufig zu einigen Startelfdebüts“ führen. Dennoch bleibt er optimistisch. Angsten traut auch seinem dezimierten Kader den fünften Sieg im fünften Spiel zu: „Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, die nächsten drei Punkte einzuspielen.“ Die Einschätzung des Gegners fällt ihm allerdings schwer, dessen Leistungen er von außen als „sehr schwankend“ wahrgenommen hat. Bell ist Neunter mit drei Punkten aus drei Partien.

DJK Morscheid – SG Biebertal/Unterkülztal (So., 14.30 Uhr). Auch bei der SG Biebertal/Unterkülztal ist die Personallage „weiterhin total eng“, wie Spielertrainer Sandro Hoffmann berichtet. Mit derzeit nur 23 verfügbaren Akteuren für zwei Mannschaften steht ihm ein großes Puzzle bevor. „Trotzdem sehe ich unsere 11 bis 13 Leute absolut in der Lage, die drei Punkte aus Morscheid zu entführen“, gibt sich Hoffmann kämpferisch. Er hat seinem Team eine klare Marschroute mit auf den Weg gegeben, die drei Kernpunkte als Erfolgsrezept umfasst: „Entschlossenheit in Zweikampf und Torabschluss, Konzentration, bis der Schiedsrichter abpfeift, und kompromisslose Befreiungsschläge.“ Lassen die Gäste Punkte, verlieren sie die absolute Spitze schon früh aus dem Blick. Das will Hoffmann vermeiden: „Natürlich wollen wir unbedingt gewinnen und eine kleine Serie starten.“

SG Hunsrückhöhe – SG Bremm II (So., 14.45 Uhr, in Belg). Mit „extremen Schwankungen“ in ihren Leistungen kämpft derzeit die SG Hunsrückhöhe (5.) laut Trainer Sascha Kleinert. Er spricht von fehlender Konstanz und einem Prozess, der noch Zeit benötige, will die internen Gründe aber nicht für die Öffentlichkeit preisgeben. Für die anstehende Heimaufgabe gegen die Bremmer Reserve zählen die Umstände für ihn ohnehin nicht: „Das ist für das kommende Spiel alles egal, hier sind drei Punkte Pflicht und auch immens wichtig.“ Kleinert warnt eindringlich davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wer fünf Tore gegen Strimmig schießen kann, der hat meine vollste Aufmerksamkeit und darf auf keinen Fall unterschätzt werden“, betont er. Schlusslicht Bremm II hatte am Sonntag 5:8 gegen das Spitzenteam Strimmig verloren.