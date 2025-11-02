Kreisliga B Staffel 14
Kastellaun/Uhler setzt sich mit Roten Karten schachmatt
Hier gab es noch Gelb für den Kastellaun/Uhlerer Volodymyr Havryliuk (in Blau), später zückte Schiedsrichter Fabian Busch zweimal Rot für die SG. Nach jeder Roten Karte traf direkt in der nächsten Aktion Nico Wolfs (links) für den SV Strimmig. Erst per Freistoß zum 1:1 (55.), dann per Elfmeter zum 1:2 (64.). Wolfs komplettierte seinen Hattrick mit dem Treffer zum 1:3-Endstand.
Mark Dieler

Einiges los war am letzten Hinrundenspieltag in der B Staffel 14. Strimmig profitierte von zwei Roten Karten für Kastellaun/Uhler und schüttelte den Verfolger ab. In Morscheid wurde ein Hunsrückhöhe-Spieler von einem Betreuer des Gegners geschlagen.

Der 13. und letzte Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat eine unschöne Szene in Morscheid geboten. Tabellenführer Gonzerath und Verfolger Strimmig gaben sich keine Blöße und fuhren wichtige Siege ein. Der FC Peterswald-Löffelscheid hatte turnusmäßig spielfrei.

