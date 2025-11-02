Einiges los war am letzten Hinrundenspieltag in der B Staffel 14. Strimmig profitierte von zwei Roten Karten für Kastellaun/Uhler und schüttelte den Verfolger ab. In Morscheid wurde ein Hunsrückhöhe-Spieler von einem Betreuer des Gegners geschlagen.
Lesezeit 3 Minuten
Der 13. und letzte Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat eine unschöne Szene in Morscheid geboten. Tabellenführer Gonzerath und Verfolger Strimmig gaben sich keine Blöße und fuhren wichtige Siege ein. Der FC Peterswald-Löffelscheid hatte turnusmäßig spielfrei.