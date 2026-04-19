In der B Staffel 14 gab es klare Derbysiege, eine Nullnummer im Tabellenkeller und einen 5:1-Erfolg des Tabellenführers Gonzerath, der kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft steht.
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Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 lieferte fünf deutliche Siege und ein 0:0 im Tabellenkeller. Während der Branchenprimus aus Gonzerath seine Vormachtstellung trotz lange harter Gegenwehr in Bärenbach untermauerte, feierte der Dritte Kastellaun/Uhler einen Derby-Erfolg gegen den Vierten Bell.