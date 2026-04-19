Kreisliga B Staffel 14 Kastellaun/Uhler revanchiert sich beim Lokalrivalen Nico Balthasar 19.04.2026, 18:51 Uhr

i Der FC Peterswald-Löffelscheid um Torschütze Sebastian Wilhelms (links, in Blau) bezwang die SG Biebertal/Unterkülztal nach einer starken Leistung deutlich mit 3:0. Mark Dieler

In der B Staffel 14 gab es klare Derbysiege, eine Nullnummer im Tabellenkeller und einen 5:1-Erfolg des Tabellenführers Gonzerath, der kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft steht.

Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 lieferte fünf deutliche Siege und ein 0:0 im Tabellenkeller. Während der Branchenprimus aus Gonzerath seine Vormachtstellung trotz lange harter Gegenwehr in Bärenbach untermauerte, feierte der Dritte Kastellaun/Uhler einen Derby-Erfolg gegen den Vierten Bell.







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