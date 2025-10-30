Kreisliga B Staffel 14
Kastellaun/Uhler: Letzte Chance im Kampf um Platz zwei?
Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde steht die SG Bremm II (in Rot, mit Maro Pellenz) auf einem Abstiegsplatz, am Sonntag (12 Uhr) sollen an der Mosel Punkte gegen den Fünften SV Blankenrath II her. Die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz um Torwart Urs Maxeiner fährt als Tabellendritter am Sonntag (14.30 Uhr) nach Hundheim zur SG Baldenau.
Dennis Irmiter

Letzter Hinrundenspieltag in der B Staffel 14: Gonzerath steht schon als Herbstmeister fest, Strimmig kann bei Kastellaun/Uhler einen großen Schritt im Kampf um Platz zwei gehen, der auch zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigen kann.

Am 13. und letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kämpfen viele Teams mit erheblichen Personalproblemen, während der FC Peterswald-Löffelscheid spielfrei hat. SG Bremm II – SV Blankenrath II (So., 12 Uhr). Die Reserve der SG Bremm hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, geht personell aber auf dem Zahnfleisch in das letzte Spiel der Hinrunde.

