Letzter Hinrundenspieltag in der B Staffel 14: Gonzerath steht schon als Herbstmeister fest, Strimmig kann bei Kastellaun/Uhler einen großen Schritt im Kampf um Platz zwei gehen, der auch zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigen kann.
Am 13. und letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kämpfen viele Teams mit erheblichen Personalproblemen, während der FC Peterswald-Löffelscheid spielfrei hat. SG Bremm II – SV Blankenrath II (So., 12 Uhr). Die Reserve der SG Bremm hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, geht personell aber auf dem Zahnfleisch in das letzte Spiel der Hinrunde.