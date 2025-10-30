Kastellaun/Uhler: Letzte Chance im Kampf um Platz zwei?

Letzter Hinrundenspieltag in der B Staffel 14: Gonzerath steht schon als Herbstmeister fest, Strimmig kann bei Kastellaun/Uhler einen großen Schritt im Kampf um Platz zwei gehen, der auch zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigen kann.

Am 13. und letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kämpfen viele Teams mit erheblichen Personalproblemen, während der FC Peterswald-Löffelscheid spielfrei hat.

Die Reserve der SG Bremm hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, geht personell aber auf dem Zahnfleisch in das letzte Spiel der Hinrunde.