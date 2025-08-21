Die Nassovia hat ihre Pflicht schon erfüllt, nun will ein Quintett jeweils vor heimischem Publikum gleichziehen und beim dritten Spiel ebenfalls den dritten Sieg einfahren.

Mit einem Kantersieg im vorgezogenen Spiel der dritten Runde der Fußball-Kreisliga B5 hat der TuS Nassau die Tabellenspitze übernommen, die ihm die SG Nievern/Arzbach bereits am Freitag wieder entreißen kann.

TuS Nassau – SG Mühlbachtal II 6:1 (5:0). „Die Nassauer sind uns gleich angelaufen und waren aggressiv. Damit waren wir überfordert“, bilanzierte SG-Coach Dirk Lüddemann. Kollege Christian Thisse-Gemmer lobte seine Elf: „Wir haben es bis zum 6:0 richtig gut gemacht.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Ihor Cherkalin (11.), 2:0 Noel Tschiersch (11.), 3:0, 4:0 beide Ihor Cherkalin (28., 38.), 5:0 Noel Tschiersch (42.), 6:0 Yannick Ludwig (48.), 6:1 Dennis Obel (74., Elfmeter). Zuschauer: 60.

SG Nievern/Arzbach – TuS Niederneisen (Fr., 19.30 Uhr, in Arzbach). „Obwohl Niederneisen noch nicht gepunktet hat, erwarte ich sie als starken Gegner“, so SG-Trainer Michael Reibel, der bis auf Urlauber Paul Friesenhahn und den verletzten Anton Rau seine top Besetzung aufbieten kann. Die TuS wird alles daran setzen, um auf den Burgwiesen das erste Erfolgserlebnis zu verbuchen.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – TuS Weinähr (Sa., 18.15 Uhr). Am Marktwochenende im Flecken herrscht zwar ein gewisser Druck, aber TuS-KK-Coach Jan Noppe setzt darauf, dass seine Jungs trotzdem befreit aufspielen. „Um unsere Ambitionen zu unterstreichen muss ein Sieg her“, fordert der Niederländer unmissverständlich. Weinährs Luca Kunkler plant am Hellenhahn anlässlich des Marktes keine Gastgeschenke zu verteilen, zumal er auf alle Kräfte zurückgreifen kann.

SG Rheinhöhen II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II (So., 12.15 Uhr, in Dachsenhausen). „Wir haben wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten erzielt, gegen Mühlbachtal aber auch gesehen, dass noch einiges zu verbessern ist“, bleibt Rheinhöhens Trainer Marco Müller trotz weißer Weste auf dem Teppich. Die aktuelle Verletzungssituation (Matthias Schlehmann mit Mittelfußbruch, Raphael Gross mit Bänderriss, Tim Lubitz mit Muskelbündelriss im Oberschenkel) erschwert das Einspielen einer Formation. „Wir haben allmählich unsere Mannschaft beisammen und wollen endlich punkten“, fährt BoReiBos Trainer Philipp Itzel optimistisch in die Zachheck.

Spfr Bad Ems – SG Elbert/Horbach II (So., 14.30 Uhr). Noch kein Gegentor kassiert und sogar alle Pflichtspiele gewonnen: Die Sportfreunde haben den Keulenschlag des unerwarteten Abstiegs offenbar ganz gut weggesteckt. „Auf diesem Saisonstart lässt sich aufbauen“, ist Coach Süleyman Düzce guter Dinge, dass sein Team in der B-Klasse eine der ersten Geigen spielen und die Serie am Sonntag gegen den unberechenbaren Tabellenachten fortsetzen kann.

SG Aar-Einrich – TuS Singhofen (So., 14.30 Uhr, in Hahnstätten). Nach zwei Niederlagen steht der TuS in Hahnstätten bereits am Scheideweg und muss zügig punkten, um tabellarisch nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. „Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der uns alles abverlangen wird“, rechnet SG-Trainer Andreas Weyl mit Schwerstarbeit. Sein TuS-Kollege Nino Eifler ist froh darüber, dass die Stimmung bei seinen Blauen trotz des holprigen Starts in die Runde sehr gut ist. „Es lag hauptsächlich an uns, dass Punkte liegen geblieben sind. Wenn es uns gelingt, die individuellen Fehler abzustellen, bin zuversichtlich.“

SG Altendiez/Gückingen II – FSV Welterod (So., 14.30 Uhr, in Altendiez). „Wir wachsen immer besser zusammen und sind heiß aufs Heimspiel“, ist SG-Trainer Marcel Heibel hochzufrieden mit dem Einstieg in die Saison. „Welterod konnte zwar noch nicht punkten, hatte aber auch ein schwieriges Programm.“ FSV-Trainer Karl Stern hat vor allem mit personellen Problemen und mangelnder Durchschlagskraft zu kämpfen. „Mit dem kleinsten Fehler, der derzeit gleich zum Gegentor führt, gerät bei uns alles aus den Fugen.“ Mit Karsten Hendorf wird am Sonntag ein „Brecher-Typ mit Steher-Qualitäten“ (Stern) die Grün-Weißen unterstützen.