Kellerduell steigt in Hamm Kann Schönstein mit Primus Atzelgift gleichziehen? Jona Heck 06.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb Nicolas Weber) können am Wochenende mit Spitzenreiter Atzelgift gleichziehen. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 bleibt es zum Rückrundenstart weiter spannend: Der Tabellenführer aus Atzelgift ist am Wochenende nicht im Einsatz, dadurch hat Schönstein die Chance vorübergehend gleichzuziehen.

Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga B1: Sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch im Kampf um den Abstieg geht es weiter enorm eng zu. Mit der fast perfekten Punkteausbeute sicherte sich die SG Atzelgift/Nister die Herbstmeisterschaft. Zwölf Siege, ein Remis stehen für die Mannschaft um Trainer Jörg Mockenhaupt zu Buche.







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