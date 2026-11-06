Kellerduell steigt in Hamm
Kann Schönstein mit Primus Atzelgift gleichziehen?
Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb Nicolas Weber) können am Wochenende mit Spitzenreiter Atzelgift gleichziehen.
Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb Nicolas Weber) können am Wochenende mit Spitzenreiter Atzelgift gleichziehen.
Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 bleibt es zum Rückrundenstart weiter spannend: Der Tabellenführer aus Atzelgift ist am Wochenende nicht im Einsatz, dadurch hat Schönstein die Chance vorübergehend gleichzuziehen.

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Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga B1: Sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch im Kampf um den Abstieg geht es weiter enorm eng zu. Mit der fast perfekten Punkteausbeute sicherte sich die SG Atzelgift/Nister die Herbstmeisterschaft. Zwölf Siege, ein Remis stehen für die Mannschaft um Trainer Jörg Mockenhaupt zu Buche.
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