Kellerduell steigt in Etzbach Kann Malbergs Reserve Atzelgifts Defensive knacken? Jona Heck 13.11.2026, 13:00 Uhr

i Die SG Harbach (in Blau) will ihren Lauf weiter fortsetzen. Malbergs Reserve (in Rot) muss gegen den Spitzenreiter ran. Manfred Böhmer/balu

Sechs Gegentore nach 13 Spielen: Die Defensive von Spitzenreiter Atzelgift ist besonders gut aufgelegt und will auch gegen Malberg II die Null halten. Am Sonntag schielt Etzbach auf die ersten Punkte.

Auch in der Fußball-Kreisliga B1 ist es für zwölf von vierzehn Teams das vorerst letzte Spiel vor der langen Winterpause. Einzig die SG Atzelgift/Nister und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt werden am 18. November ihr letztes Saisonspiel vor der Winterpause austragen, in dem es gleichzeitig auch um den Einzug ins Halbfinale des diesjährigen Kreispokals geht.







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