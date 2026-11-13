Kellerduell steigt in Etzbach
Kann Malbergs Reserve Atzelgifts Defensive knacken?
Die SG Harbach (in Blau) will ihren Lauf weiter fortsetzen. Malbergs Reserve (in Rot) muss gegen den Spitzenreiter ran.
Die SG Harbach (in Blau) will ihren Lauf weiter fortsetzen. Malbergs Reserve (in Rot) muss gegen den Spitzenreiter ran.
Manfred Böhmer/balu

Sechs Gegentore nach 13 Spielen: Die Defensive von Spitzenreiter Atzelgift ist besonders gut aufgelegt und will auch gegen Malberg II die Null halten. Am Sonntag schielt Etzbach auf die ersten Punkte.

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Auch in der Fußball-Kreisliga B1 ist es für zwölf von vierzehn Teams das vorerst letzte Spiel vor der langen Winterpause. Einzig die SG Atzelgift/Nister und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt werden am 18. November ihr letztes Saisonspiel vor der Winterpause austragen, in dem es gleichzeitig auch um den Einzug ins Halbfinale des diesjährigen Kreispokals geht.
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