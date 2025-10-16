Volles Programm der B-Ligisten Kann Maischeid Auswärtsbann gegen Grenzbachtal brechen? Daniel Korzilius 16.10.2025, 12:32 Uhr

i Die SG Maischeid (in Grau) ist bereits am Freitagabend bei der heimstarken SG Grenzbachtal gefordert. Für die SG Puderbach (in Rot) geht es nach Höhr-Grenzhausen. Jörg Niebergall

Von Freitagabend bis in den Sonntagabend streckt sich diesmal das Programm der B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Dabei kämpfen einige Teams gegen Negativläufe an.

In den Kreisligen B geht es an diesem Wochenende erneut heiß her für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied. Während die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II in der B1 vor heimischer Kulisse ihre Torflaute beenden möchte, will der Tabellenführer CSV Neuwied in der B3 am späten Sonntagabend seine Spitzenposition behaupten.







Artikel teilen

Artikel teilen