Von Freitagabend bis in den Sonntagabend streckt sich diesmal das Programm der B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Dabei kämpfen einige Teams gegen Negativläufe an.
In den Kreisligen B geht es an diesem Wochenende erneut heiß her für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied. Während die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II in der B1 vor heimischer Kulisse ihre Torflaute beenden möchte, will der Tabellenführer CSV Neuwied in der B3 am späten Sonntagabend seine Spitzenposition behaupten.