Kann Maischeid Auswärtsbann gegen Grenzbachtal brechen?
Die SG Maischeid (in Grau) ist bereits am Freitagabend bei der heimstarken SG Grenzbachtal gefordert. Für die SG Puderbach (in Rot) geht es nach Höhr-Grenzhausen.
Jörg Niebergall

Von Freitagabend bis in den Sonntagabend streckt sich diesmal das Programm der B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Dabei kämpfen einige Teams gegen Negativläufe an. 

In den Kreisligen B geht es an diesem Wochenende erneut heiß her für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied. Während die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II in der B1 vor heimischer Kulisse ihre Torflaute beenden möchte, will der Tabellenführer CSV Neuwied in der B3 am späten Sonntagabend seine Spitzenposition behaupten.

