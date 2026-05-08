Honigsessen will aufschließen Kann Friesenhagen sich die Vizemeisterschaft sichern? Jona Heck 08.05.2026, 12:55 Uhr

i Die DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) kann sich am Sonntag die Vizemeisterschaft sichern. Für die SG 06 Betzdorf (in Grün) geht es derweil um nichts mehr. Manfred Böhmer/balu

Die DJK Friesenhagen will sich im direkten Duell mit der SG Honigsessen/Katzwinkel zum Vizemeister der Fußball-Kreisliga B1 küren und auf den Aufstieg hoffen. Im Kampf gegen den Abstieg kommt’s zum Duell zwischen Ingelbach und Niederhausen.

Der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 wird am Sonntag, 12.30 Uhr, mit dem Spiel zwischen der Bezirksliga-Reserve der SG 06 Betzdorf und der SG Alsdorf/Kirchen eröffnet. Die Gäste um Spielertrainer Robin Stockschläder stehen in der Tabelle einen Punkt vor den Betzdorfern, für beide Teams geht es um nichts mehr, beide werden auch in der kommenden Saison in der B1 spielen.







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