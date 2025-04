Die SG Vulkaneifel Üdersdorf steht nach dem 3:0 in Nohn so gut wie als Meister nach dem 20. Sieg im 20. Spiel fest. Ein Punkt bei der SG Bongard reicht schon am Karsamstag, um die Meisterschaft sechs Spieltage vor Schluss in der B 12 einzutüten.