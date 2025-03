Die SG Arzbach/Nievern hat im Kampf um den Verbleib in der B-Klasse ihre Negativserie gestoppt. Mit 2:1 bezwangen die Kombinierten den FC Urbar II und sicherten sich damit nach sechs Niederlagen erstmals seit dem 20. Oktober 2024 wieder einen Dreier.

Nach dem fünften Saisonsieg sind die B-Liga-Aktien der SG Arzbach/Nievern deutlich gestiegen. Sieben Zähler Vorsprung auf die „rote Zone“ sollten bei den Kombinierten zunächst für Beruhigung sorgen.

SG Arzbach/Nievern – FC Urbar II 2:1 (2:0). Kollektives Aufatmen im Limestal: Nach einem halben Dutzend erfolgloser Begegnungen sprang endlich mal wieder ein Dreier für die Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen heraus.

Hertha-Vorstandsmitglieder Tobias Zaun und Stefan Deusner kicken mit

„Wir haben die richtige Reaktion auf die bittere Niederlage in Hilgert gezeigt und mit Leidenschaft und Kampf die wichtigen drei Punkte geholt“, war SG-Co-Trainer Daniel Weldert hinterher. Beide Treffer fielen im Anschluss an Freistöße. Bei den Platzherren halfen mit den Hertha-Vorstandsmitgliedern Tobias Zaun und Stefan Deusner zwei Routiniers im Kampf um den Verbleib in der B-Klasse tatkräftig mit. Schiedsrichter: Yannic Urban. Tore: 1:0, 2:0 beide Jannik Brunk (14., 17.), 2:1 Mario Castor (57.). Zuschauer: 40.