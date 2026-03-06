Fußball-Kreisliga B5 Jan Noppe kann wieder auf Tore von Felix Wick bauen Stefan Nink 06.03.2026, 13:01 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Bei ihrem Alleingang durch die Fußball-Kreisliga B5 wollen sich die Sportfreunde Bad Ems auch von der Elberter Reserve nicht aufhalten lassen. Am Tabellenende kämpft der TuS Singhofen um den Anschluss ans rettende Ufer.

Auch in der Fußball-Kreisliga B5 geht’s am Sonntag weiter.SG Mühlbachtal II – TuS Nassau (So., 12 Uhr, Schulzentrum Nastätten, Hinrunde 1:6). Bei den Kombinierten stehen die Zeichen längst auf C-Klasse. Die Nassoven, die mit Rückkehrer Dominik Dierkes und Viacheslav Puzych zwei weitere Spieler begrüßten, aber noch auf Vitalii Hipot sowie Serhad Gökay verzichten müssen, haben drei Zähler im Blauen Ländchen fest eingeplant.







