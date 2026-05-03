Kreisliga B Staffel 8 Jan Mannebach macht das Meisterrennen spannend Daniel Fischer 03.05.2026, 20:40 Uhr

i Die FSG Vordereifel Kirchwald (weiße Trikots) gewann das Spitzenspiel in Wanderath gegen die SG Ahrtal Hönningen mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte drei Spieltage vor Schluss. Jörg Niebergall

Das Meisterrennen in der B Staffel 8 ist wieder spannend nach dem 1:0 der FSG Vordereifel Kirchwald gegen die SG Ahrtal Hönningen. Aufgrund ihrer hervorragenden Punkteausbeute können beide schon für die A-Klasse planen.

Der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hatte einiges zu bieten. Während an der Tabellenspitze der Meisterschaftskampf aufgrund des Sieges der FSG Vordereifel im Topspiel gegen die SG Ahrtal wieder deutlich offener ist, fiel im Abstiegskampf womöglich eine Vorentscheidung.







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