Das Meisterrennen in der B Staffel 8 ist wieder spannend nach dem 1:0 der FSG Vordereifel Kirchwald gegen die SG Ahrtal Hönningen. Aufgrund ihrer hervorragenden Punkteausbeute können beide schon für die A-Klasse planen.
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Der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hatte einiges zu bieten. Während an der Tabellenspitze der Meisterschaftskampf aufgrund des Sieges der FSG Vordereifel im Topspiel gegen die SG Ahrtal wieder deutlich offener ist, fiel im Abstiegskampf womöglich eine Vorentscheidung.