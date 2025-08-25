Das Spitzentrio der Fußball-Kreisliga B5 kommt von der unteren Lahn: Die SG Nievern/Arzbach, die Sportfreunde Bad Ems und auch die Nassovia haben jeweils auch ihr drittes Punktspiel zu ihren Gunsten entschieden und grüßen mit jeweils makelloser Ausbeute von der Tabellenspitze. Am unteren Ende der Rangliste wartet ein Sextett noch auf die erste maximale Punktausbeute.

„Jetzt heißt es als Team zusammenzustehen und gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“

TuS Niederneisens Trainer Ken Rauner war nach dem Debakel in Arzbach restlos bedient.

SG Nievern/Arzbach – TuS Niederneisen 11:1 (6:0). Mit einem Torfestival am Freitagabend läuteten die blendend aufgelegten Kombinierten das Wochenende bombastisch ein und erfreuten ihren Anhang mit einer regelrechten Torflut. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, war TuS-Trainer Ken Rauner hinterher restlos bedient. „Bei uns ist derzeit der Wurm drin. Wir können einfach unser Potenzial nicht abrufen. Jetzt heißt es als Team zusammenzustehen und gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“ Die Ambitionen der SG unterstreicht der Kommentar ihres Trainers Michael Reibel. „Wir haben über weite Strecken ordentlich kombiniert, waren aber in der zweiten Halbzeit 20 Minuten lang zu unkonzentriert.“ Schiedsrichter: Timo Homilius. Tore: 1:0 René Lauterbach (14.), 2:0 Bastian Driesch (19.), 3:0 Simon Diel (36.), 4:0 Jonas Lott (39.), 5:0, 6:0 beide Simon Diel (40., 43.), 7:0 Mika Petrikowski (48.), 7:1 Maurice Hölzer (51.), 8:1 Simon Diel (53.), 9:1 Manuel Richter (82.), 10:1, 11:1 beide Calvin Brunk (87., 88.). Zuschauer: 60.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – TuS Weinähr 9:1 (1:1). Den frühen Rückstand steckte der TuS KK zwar gut weg, ließ aber in der Folge einige Hochkaräter aus. „Da haben wir einfach das Tor nicht getroffen“, musste Heim-Trainer Jan Noppe froh über den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff sein. Nach Wiederbeginn aber platzte der Knoten bei den Fleckern. „Da haben wir mit acht Dingern dafür gesorgt, dass die Stimmung beim Markt noch besser wurde“, so Noppe. Kollege Luca Kunkler bilanzierte: „Wir müssen als Aufsteiger geduldig bleiben. Nassau und Katzenelnbogen, die von vielen als Aufsteiger gesehen werden, sind nicht der Maßstab für uns.“ Schiedsrichter: Roman Herberich. Tore: 0:1 Lukas Mertlich (8.), 1:1 Yannis Echternach (45.), 2:1 Robin Okoro (52.), 3:1 Eigentor (55.), 4:1 Yannis Echternach (65.), 5:1 Manuel Kaiser (68., Elfmeter), 6:1 Hannes Seel (71.), 7:1 Vincent Föhrenbacher (79.), 8:1, 9:1 beide Hannes Seel (86., 88., Elfmeter). Zuschauer: 220.

Wildes Spiel mit viel Hin und Her in Dachsenhausen

SG Rheinhöhen II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 2:2 (1:1). Von einen „wilden Spiel mit viel Hin und Her“ sprach BoReiBo-Trainer Philipp Itzel nach dem ersten Punktgewinn der Runde in Dachsenhausen. Rheinhöhen-Chef trauerte der verpassten Chance hinterher, mit einer deutlichen Führung in die Halbzeitpause zu gehen. Abschlüsse von Florian Becker (22., Rheinhöhen) und Yannik Kreußler (39., BoReiBo) prallten ans Gestänge. Kreußler scheiterte später nochmals am Querbalken (82.). „Das Unentschieden geht aber letztlich in Ordnung.“ Tore: 0:1 Laurenz Beilstein (10.), 1:1 Florian Becker (28.), 1:2 Laurenz Beilstein (62.), 2:2 Tim Lukas Schmidt (68.). Zuschauer: 80.

Spfr Bad Ems – SG Elbert/Horbach II 5:0 (4:0). „Mit einer starken ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft früh die Weichen auf Sieg gestellt“, war Spfr-Trainer Süleyman Düzce hochzufrieden mit dem überlegenen Auftritt seiner Schützlinge, die bei weißer Punkte-Weste auch ohne Gegentor bleiben und sich in der Spitzengruppe eingenistet haben. Schiedsrichter: Frank Pfeiffer. Tore: 1:0 Paul Frank (19., Elfmeter), 2:0 Karol Obrebski (23.), 3:0 Paul Frank (27.), 4:0 Savas Düzce (41.), 5:0 Robin Friedrich Reinhardt (82.). Zuschauer: 40.

SG Aar-Einrich – TuS Singhofen 4:4 (2:2). Nach viel Auf und Ab gab’s in Hahnstätten eine Punkteteilung. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und es dem Gegner dadurch zu leicht gemacht , zu mehreren Torchancen zu kommen. Das 4:4 ist schlussendlich zwar glücklich für uns. Es beweist jedoch Moral und Willen der Mannschaft. Lediglich die Umsetzung im Spielverlauf ist noch nicht wie gewünscht und erhofft“, so TuS-Trainer Nino Eifler nach dem Krimi. SG-Kollege Andreas Weyl resümierte: „Das fast von der Mittellinie erzielte 2:1 und der direkt verwandelte Eckball zum 3:3 waren außergewöhnlich. Wir hatten viele Torchancen und hätten aufgrund unglücklicher Gegentore den Sieg verdient gehabt.“ Schiedsrichter: Timo Homilius. Tore: 0:1 Tom Weidner (6.), 1:1 Michael Fiedler (23.), 2:1 Corvin Schwenk (34.), 2:2 Tom Weidner (45.+1), 2:3 Yannik Matheisl (54., Elfmeter), 3:3 Marco Esposito (87.), 4:3 Sascha Wöll (88.), 4:4 Tom Weidner (90.+4). Zuschauer: 70.

SG Altendiez/Gückingen II – FSV Welterod 3:3 (1:1). „Wir hatten sie beim 3:1 schon da, wo wir sie hinhaben wollten“, sah FSV-Trainer Karl Stern seine Grün-Weißen nach einer Stunde bereits auf der Siegerstraße. „Doch dann haben wir sie zum Punkt eingeladen.“ Dennoch gehe das Remis in Ordnung, da FSV-Keeper Carlos Carrera sein Team vor der Pause mit tollen Paraden im Spiel gehalten habe. AG-Trainer Marcel Heibel sprach nach der Aufholjagd von einem verdienten Punktgewinn für sein Team. „Wir haben tolle Moral bewiesen und hätten das Ding sogar noch gewinnen können.“ Schiedsrichter: Maximilian Kaiser. Tore: 0:1 Florian Koch (4.), 1:1 Florian Marschall (8.), 1:2 Karsten Hendorf (58.), 1:3 Florian Koch (59.), 2:3 Daniel Hirschberger (73., 82., Elfmeter). Zuschauer: 70.