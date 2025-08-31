Auch am vierten Spieltag hat die DJK Kruft/Kretz in der Fußball-Kreisliga B 7 ihre weiße Weste gewahrt. Gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig kam die Mannschaft von Trainer Philipp Wolf zu einem knappen 1:0-Heimerfolg. Der SV Kripp holte beim 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Plaidt II den ersten Dreier der Saison. Die SG Niederzissen/Wehr unterstrich einmal mehr ihre gute Frühform und bezwang den SV Eintracht Mendig II überraschend klar mit 8:3. Acht Tore erzielte auch die SG Walporzheim/Bachem gegen Liganeuling FC Rojava Neuwied. Nach dem klaren 8:1 bleibt die SG oben dran, die Neuwieder richten sich nach vier Niederlagen am Tabellenende ein.

SG Eich/Nickenich/Kell – Grafschafter SG 1:0 (1:0)

In der ersten Minute brachte Tim Auer die Hausherren nach einem Konter in Führung. Nach 25 Minuten setzte es den Nackenschlag für die GSG. Keeper Benjamin Niederberger wurde nach Handspiel außerhalb des Strafraumes des Feldes verwiesen. „Ab da war es aber wie abgeschnitten. Trotz Überzahl kamen wir nicht richtig nach vorne, waren auch nicht konsequent genug. Wir haben es irgendwie mit Glück und Einsatz über die Zeit gebracht“, sagte der Eicher Trainer Jürgen Krayer.

Dabei agierten die Eicher ab der 78. Minute in doppelter Überzahl nach Gelb-Roter Karte gegen GSG-Akteur Fabian Floter wegen Klammerns ohne Ball. Auch ein Foulelfmeter half nicht zur Vorentscheidung. Tim Emmerich scheiterte an Feldspieler Max Isgaem im Tor der Gäste (82.). „Nach dem 0:1 und dem Platzverweis waren unsere Pläne dahin. Dennoch waren wir über 90 Minuten das bessere Team. Wir haben viel versucht, hatten gute Ausgleichschancen. Letztlich haben wir uns diese Niederlage komplett selbst zuzuschreiben. Der Rückstand war unnötig und auch die Szene, als wir unseren Keeper in die Bedrängnis bringen“, meinte GSG-Trainer Alexander Dick.

SG Walporzheim/Bachem – FC Rojava Neuwied 8:1 (5:0)

Je zwei Treffer von Emilio Ehlen (14. Foulelfmeter, 17.) und Fabio Koch (31., 38.) brachten die Hausherren auf den Weg. Leotrim Muharemi veredelte mit einem Viererpack (44., 49., 72., 77.) den klaren Heimerfolg. Neuwied gelang nur ein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:6 durch Abdlrhman Moslim (52.). „Für die Zuschauer war es schön aufgrund der vielen Treffer. Für uns mehr eine Trainingseinheit, so deutlich muss man es sagen. Wir waren klar überlegen und hatten das Spiel zu jeder Zeit absolut im Griff“, erklärte der Walporzheimer Trainer Lars Huther.

FC Plaidt II – SV Kripp 1:4 (1:0)

Am Plaidter Pommerhof bekamen die Zuschauer kein gutes Spiel zu sehen. Da waren sich beide Seiten anschließend einig. „Das war ein mieses B-Klassen-Spiel von beiden Mannschaften. Nach dem Ausgleich waren wir aber guter Hoffnung. Zwei individuelle Fehler haben uns dann die Niederlage eingebracht. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen, wir waren nicht schlechter“, befand der Plaidter Trainer Daniel Mayer. Kripps Coach Michael Ueberbach meinte: „Das Spiel dümpelte auf ganz schwachem Niveau lange so vor sich hin. Letztlich kann es uns egal sein. Was am Ende zählt, sind der Sieg und die ersten drei Punkte.“ Tore: 0:1 Niklas Kath (5.), 1:1 Nico Berresheim (60.), 1:2 Kath (63.), 1:3 Yannick Noll (75.), 1:4 Lars Nerbel (84.).

SG Niederzissen/Wehr – SV Eintracht Mendig II 8:3 (2:1)

„Circa 70 Minuten stand das Spiel stets auf der Kippe. Nur wir haben in den entscheidenden Phasen die Tore gemacht, obwohl die Mendiger zu Beginn etwas besser waren. Und dann haben wir noch ein wirklich starkes letztes Drittel gespielt. Das hat die Mannschaft schon klasse gemacht“, lobte der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher, der selbst vier Tore beisteuerte. „Wir haben uns auf ein wildes Spiel eingelassen mit Chancen auf beiden Seiten. Die Niederzissener haben mit ihren beiden Spitzen die Bälle gut festgemacht, und wir sind nicht richtig drangekommen. Auf beiden Seiten hätte es wahrscheinlich auch zweistellig werden können. Die Niederlage ist aber verdient“, resümierte der Mendiger Trainer Steven Brandt.

Tore: 1:0 Patrick Melcher (6.), 1:1 Tom Tiede (24.), 2:1 Lukasz Dymiter (38.), 3:1, 4:1 Melcher (46., 61.), 4:2 Milan Rawert (65.), 5:2 Pascal Schmidgen (72.), 6:2 Melcher (75.), 6:3 Johannes Theisen (77.), 7:3 Christopher Walther (90.), 8:3 Marco Schwarz (90.+3). Besonderheit: Der Mendiger Alexander Court schießt Foulelfmeter gegen die Latte (15.).

DJK Kruft/Kretz – SC Rhein-Ahr Sinzig 1:0 (1:0)

Ein Abstauber von Tobias Wagner in der 24. Minute entschied eine chancenreiche Partie vor 80 Zuschauern. Im ersten Durchgang überzeugten die Gastgeber spielerisch, nach der Pause die Sinziger, die in der Nachspielzeit noch die Großchance auf den Ausgleich durch Christoph Kläser verpassten. „Sinzig war der erwartet schwere Gegner. Wir hatten viele Chancen vor der Pause, waren dabei aber etwas ineffizient. Nach dem Seitenwechsel haben wir kämpferisch absolut überzeugt“, sagte der Krufter Trainer Philipp Wolf. Sinzigs Trainer Mirco Walser erklärte: „Wir haben nach dem Seitenwechsel ein richtig gutes Spiel gemacht und den Gegner immer wieder in die eigene Hälfte gedrängt. Es war dann etwas bezeichnend, dass wir bei der Großchance am Ende viel Pech hatten.“

SG Landskrone Heimersheim II – SG Westum/Löhndorf II 0:3 (0:1)

„Grundsätzlich rede ich keine Niederlage schön, aber von der Einstellung her war dies ein deutlich besseres Spiel als zuletzt gegen die GSG. Wir haben kämpferisch dagegengehalten und spielerisch nach der Pause auch überzeugt. Das soll die Basis werden für die nächsten Wochen“, erklärte der Heimersheimer Trainer Jörg Rohleder. Westums Co-Trainer Thomas Ockenfels war zufrieden: „Wir haben kein Feuerwerk geliefert, aber souverän gewonnen und wirklich wenig zugelassen. Vor dem Spiel mussten wir auf einiges umstellen, das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht.“ Tore: 0:1 Pascal Zirbel (15.), 0:2 Watchara Onthonglang (52.), 0:3 Tizian Karaschewitz (78.).