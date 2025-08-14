In Nickenich und Wehr wird am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 gefeiert, egal wie die jeweilige Heimpartie verläuft. Denn der FV Wilja Wehr und die Spvgg 1904/25 Nickenich feiern ihr 100-jähriges Bestehen, mittlerweile sind die Vereine Teil einer – jeweils unterschiedlichen – SG. Die SG Niederzissen/Wehr erwartet den SC Rhein-Ahr Sinzig. Die SG Eich/Nickenich/Kell weiht auch noch den neuen Hybridrasenplatz ein – gegen Liganeuling FV Rovalja Neuwied. A-Klassen-Absteiger Grafschafter SG greift nach spielfreiem Auftaktwochenende erstmals ins Geschehen ein, im Nachbarschaftsduell bei der SG Westum/Löhndorf II.

SG Westum/Löhndorf II – Grafschafter SG (Fr., 19.30 Uhr)

Die erste Mannschaft der GSG ist nach dem Abstieg zurück in der B-Klasse – mit ihrem neuen Spielertrainer Alexander Dick und einigen Ambitionen. „Die Vorbereitung war zufriedenstellend. Natürlich ist für die Mannschaft und mich noch vieles neu. Aber als Absteiger will man sich natürlich nach oben orientieren und einen guten Start hinlegen. Es wird unter Flutlicht im kleinen Derby aber sicher nicht leicht“, sagt Dick. Leon Feldmann fehlt der GSG nach Verletzung noch mehrere Wochen. Auf Westumer Seite war Coach Martin Münch zufrieden mit dem 3:3-Auftakt in Mendig. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und wollen daran anknüpfen. Die GSG ist schwer einzuschätzen, natürlich kennt man einige Akteure aus der Reserve noch und durch die A-Klasse beider Vereine im letzten Jahr. Wir freuen uns einfach auf das erste Heimspiel“, sagt Münch.

SG Landskrone Heimersheim II – SV Eintracht Mendig II (Fr., 19.45 Uhr)

Am ersten Spieltag baten die Heimersheimer um Verlegung aus personellen Gründen. Viel besser ist es im Verlauf der Woche nicht geworden. „Am Montag haben wir zu acht trainiert und zwei Jungs haben sich verletzt. Aber nun gut, wir haben drei Teams bei der SG und werden eine Mannschaft auf den Platz bekommen. Ich habe Mendig letzte Woche beobachtet und mir einen Plan zurechtgelegt. Wir können diesen Gegner ärgern, wenn wir die individuelle Qualität verteidigen können“, erklärt Heimersheims Coach Jörg Rohleder. Der Mendiger Coach Steven Brandt warnt: „Aufsteiger zu Saisonbeginn sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil euphorisch. Aber es steht und fällt in dieser Saison mit uns. Kriegen wir die zweifellos vorhandenen PS auf den Platz, dann sind wir auch erfolgreich.“

DJK Kruft/Kretz – SC Bad Bodendorf II (Fr., 20 Uhr)

SC-Trainer Dennis Wohlgefahrt dämpft die Erwartungen: „Auswärts auf ungewohntem Rasen wird es schwer, zudem haben wir viele Ausfälle. Die Vorzeichen stehen eher schlecht.“ Die DJK will nach dem Auftakterfolg direkt nachlegen. „Wir unterschätzen Bad Bodendorf nicht. Und unsere Chancenverwertung war am ersten Spieltag auch absolut ausbaufähig. Aber zu Hhause soll schon ein Sieg her“, macht DJK-Trainer Philipp Wolf deutlich.

SG Niederzissen/Wehr – SC Rhein-Ahr Sinzig (Sa., 17 Uhr)

100 Jahre FV Vilja Wehr wird an diesem Wochenende auf dem Kunstrasen an der Waldstraße gefeiert. Am Freitag tritt die Ü40 gegen die Lotto-Elf an. Und nach der Heimpremiere gehen die Feierlichkeiten am Samstag mit Live-Musik weiter. „Und hoffentlich mit einem guten Ergebnis, wobei die Sinziger schon favorisiert sind. Wir hoffen auf viele Zuschauer und sind bereit, alles zu geben“, sagt SG-Spielertrainer Patrick Melcher. Sinzigs Trainer Mirco Walser ist fokussiert: „Das Drumherum müssen wir ausblenden. Mannschaften von Paddy Melcher sind traditionell gut eingestellt und läuferisch stark, oft in einem flachen 4-4-2-System unterwegs. Wir sind vorbereitet und müssen die Einstellung der Vorwoche wieder bringen.“ Daniel Mota kehrt als frisch gebackener Vater in den Kader zurück, Torjäger Schiar Mohamed aus dem Urlaub, und auch Gersi Agoli ist wieder einsatzbereit.

SG Walporzheim/Bachem – SV Kripp (So., 13 Uhr)

Ein paar wilde Erinnerungen an diese Begegnungen gibt es. Ein 6:6 im Vorjahr, ein 4:0 Sieg der Bachemer im Rückspiel, und auch ein 6:0 für den SV in einem Test vor fünf Wochen. „Diese Spiele waren immer irgendwie interessant. Ich sehe uns nicht unbedingt als Favorit, zähle Kripp auch zu den Kandidaten für die ersten Fünf. Es gibt diverse personelle Fragezeichen. Bei dem Wetter kann das ausschlaggebend sein“, sagt der Walporzheimer Trainer Lars Huther. „Der Test vor ein paar Wochen zählt nicht mehr, da herrschten andere Voraussetzungen. Das nimmt keiner ernst. Und in der Vorsaison war ich noch nicht Trainer hier. Von mir aus kann es gerne torreich werden, wenn am Ende ein Tor mehr auf unserer Seite steht. Allein von der Positionierung der Vorsaison sind die Gastgeber sicherlich Favorit“, meint der Kripper Coach Michael Ueberbach.

SG Eich/Nickenich/Kell – FC Rojava Neuwied (So., 14.30 Uhr)

In Nickenich wird der neue Hybridrasenplatz im besonderen Umfeld durch den Verbands- und Ortsbürgermeister eingeweiht. Am Freitag startete die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen der Spvgg 1904/25 Nickenich mit umfangreichem Rahmenprogramm. Premierengast ist der Liganeuling aus Neuwied. „Natürlich wollen wir zum Start hier erfolgreich sein. Vom Gegner wissen wir nicht viel, werden uns noch ein paar Infos einholen. Personell sieht es sehr gut aus“, sagt SG-Trainer Jürgen Krayer. Nachdem das erste Spiel der Neuwieder gegen Heimersheim II verlegt wurde, startet Rojava in Nickenich in die Liga. Im Pokal gab es immerhin ein 2:2 gegen A-Ligist Ahbach II nach 20 Minuten, anschließend eine Niederlage im Elfmeterschießen. Zu allem Überfluss verlor Neuwied dabei auch noch Stürmer Azad Ibrahim mit einer gebrochenen Hand. Rojavas Nummer neun wird voraussichtlich sechs Wochen fehlen. „Das ist sehr bitter für uns, aber der Kader ist groß. Gerne würden wir mit einem Erfolg beginnen, aber sicherlich wird es ein sehr schweres Spiel“, meint Neuwieds Trainer Raif Allak.