Die DJK Kruft/Kretz und die SG Walporzheim/Bachem konnten am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 7 ihre zweiten Siege einfahren und stehen in der Tabelle ganz oben. Die DJK besiegte Aufsteiger Bad Bodendorf II mit 3:1. Der SV Kripp unterlag der SG Walporzheim/Bachem 1:2. Die Grafschafter SG griff erstmals ein nach spielfreiem ersten Spieltag und musste zum Auftakt eine 0:1-Niederlage bei der SG Westum/Löhndorf II verkraften.

Zudem gab es zwei Heimsiege für die Jubilare. Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum der Spvgg 04/25 Nickenich gewann die SG Eich/Nickenich/Kell klar mit 6:0 gegen Aufsteiger FC Rovaja Neuwied. Die SG Niederzissen/Wehr besiegte den SC Rhein-Ahr Sinzig mit 2:0

SG Eich/Nickenich/Kell - FC Rojava Neuwied 6:0 (3:0)

250 Zuschauer fanden sich zur Eröffnung des neuen Hybridrasenplatzes und zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in Nickenich ein und sahen einen dominanten Auftritt des A-Klassen-Absteigers. „Wir sind sehr zufrieden. Es ist immer gut, wenn der erste Saisonsieg nicht lange auf sich warten lässt. Wir hatten heute richtig gute Phasen, haben da dann auch unsere Tore gemacht in einem tollen Ambiente", erklärte der Eicher Trainer Jürgen Krayer.

i Fast immer einen Schritt schneller waren die Fußballer der SG Eich/Nickenich/Kell beim 6:0-Sieg gegen den FC Rojava Neuwied (in Grün). Jörg Niebergall

Neuwieds Coach Raif Allak zollte Respekt: „Eich hat eine starke Mannschaft. Wir müssen uns noch an diese neue Liga gewöhnen." Tore: 1:0 Milo Becker (4.), 2:0 Fabian Heiß (33.), 3:0 Alexander Wolf (38.) 4:0 Sebastian Karcewski (47.) 5:0 Heiß (60.), 6:0 Becker (76.).

SG Walporzheim/Bachem - SV Kripp 2:1 (2:1)

Es war das erwartet schwere Spiel. Beide Mannschaften haben sich gegen den Ball sehr zurückgezogen und hatten viel Respekt voreinander. Viele Duelle im Zentrum. Sicherlich wäre ein Remis auch ein verdientes Ergebnis gewesen, aber wir freuen uns natürlich über den zweiten Sieg", sagte der Walporzheimer Trainer Lars Huther.

„Wir haben uns nicht viel vorzuwerfen. Die zweite Hälfte geht auch eher an uns, aber es hat etwas an Cleverness gefehlt. Einen Punkt hätten wir uns schon verdient gehabt", haderte der Kripper Coach Michael Ueberbach. Tore: 1:0 Emilio Ehlen (10.), 1:1 Luca Kohlhaas (33.), 2:1 Ehlen (40.). Besonderheit: Der Kripper Keeper Jan Röhrig hält Foulelfmeter von Fabio Koch (83.).

SG Niederzissen/Wehr - SC Rhein-Ahr Sinzig 2:0 (1:0)

200 zahlende Zuschauer fanden sich zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des FV Vilja Wehr ein und sorgten für eine schöne Stimmung. Auch unterstützt durch eine starke Leistung der Heimelf, die durch Spielertrainer Patrick Melcher nach neun Minuten in Führung ging. Das 2:0 erzielte in der 73. Minute Pascal Schmidgen. Die Gäste trafen im ersten Durchgang je einmal Pfosten und Latte, doch vermochten die Hausherren nie wirklich in Verlegenheit zu bringen.

„Der klassische Fall eines gebrauchten Tages. Wir haben uns hier abkochen lassen und die Grundlagen einfach nicht auf den Platz gebracht. Außer Christoph Kläser hatte keiner Normalform", monierte Sinzig-Coach Mirco Walser. „Wir waren natürlich aufgrund des Jubiläums besonders motiviert. Von Anfang an waren wir aggressiv und hatten das Spiel gut im Griff. So war der Sieg letztlich auch absolut verdient", freute sich Melcher.

SG Landskrone Heimersheim II - SV Eintracht Mendig II 1:3 (0:1)

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Rest eher nicht. Die Chancenverwertung war, vorsichtig formuliert, ausbaufähig. So haben wir Heimersheim aufgebaut und es wurde nach dem Anschluss noch einmal hektisch. Unnötigerweise", erklärte der Mendiger Trainer Steven Brandt. „Diese Niederlage war verdient, keine Frage. Wir sind in Halbzeit eins nur hinterhergelaufen. Danach haben wir uns berappelt und ganz gut dagegengehalten. Dennoch fehlte zu diesem Gegner noch einiges", sagte Heimersheims Trainer Jörg Rohleder. Tore: 0:1, 0:2 Constantin Bourmer (4., 47.), 1:2 Tim Sulewski (56., Foulelfmeter), 1:3 Tom Tiede (68.).

DJK Kruft/Kretz - SC Bad Bodendorf II 3:1 (1:0)

„Wir haben unsere spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen können und mit dem Ausgleich nach 67 Minuten hat uns der Gegner schon verdutzt. Dennoch war es am Ende ein sehr verdienter Sieg", befand DJK-Trainer Philipp Wolf. „Zur Pause kann der Rückstand auch höher sein. Dann haben wir gut reagiert, hatten nach dem Ausgleich die Chance zur Führung und später auch noch zum 2:2. Die Mannschaft hat viel Kampfgeist bewiesen", so der Bad Bodendorfer Coach Dennis Wohlgefahrt. Tore: 1:0 Tobias Wagner (4.), 1:1 Jason Steinheuer (67.), 2:1 Tunahan Tekin (76.), 3:1 Manuel Hasenstab (90.). Besonderheit: Gelb-Rote gegen SC-Akteur Jannick Pfaffhausen wegen wiederholten Beschwerens (90.).

SG Westum/Löhndorf II - Grafschafter SG 1:0 (1:0)

Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 30 Metern avancierte Watchara Onthonglang zum Matchwinner (42.). „Mit diesem Sieg ist unser Saisonstart erst einmal geglückt. Vier Punkte aus den schweren ersten beiden Spielen hätte ich sofort unterschrieben. Heute war die erste Halbzeit ausgeglichen, nach der Pause hatten wir klare Vorteile", lobte der Westumer Trainer Martin Münch.

„Für uns war es das erste Pflichtspiel, das hat man auch etwas gesehen. Trotzdem war es ein gutes B-Klassen-Spiel. Die Chance zur Führung war da, und wenn wir das erste Tor machen, kann es auch zu unseren Gunsten enden. Nach der Pause waren wir nicht druckvoll genug, Westum war immer gefährlich durch Konter", resümierte GSG-Spielertrainer Alexander Dick.