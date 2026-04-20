Malberger Kickers im Aufwind In Stockum-Püschen rappelt’s in der Nachspielzeit Leon Böckling, Max Buchmayer 20.04.2026, 10:07 Uhr

i Hielt beim 2:0 gegen Meudt seinen Kasten sauber: Max Pickartz von den Malberger Kickers, die sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holten. Marco Rosbach

Im Abstiegskampf der Kreisliga B2 geht’s spannend zu. Viele Teams punkten eifrig, was Stockum-Püschen und Westerburgs III am Tabellenende Sorgen bereitet. Mit sieben Punkten aus drei Spielen sind die Malberger Kickers die Mannschaft der Stunde.

Im Tabellenkeller der Kreisliga B2 wurde ordentlich gepunktet, von den gefährdeten Teams ging lediglich die SG Basalt leer aus und rutschte auf Rang zwölf ab. Wichtige Siege landeten die SG Guckheim II, die Malberger Kickers und der SV Weidenhahn, die nun ein Polster nach unten haben.







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