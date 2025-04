In Oberzissen sind alle heiß aufs Duell in Niederzissen

Wenn Oberzissen in Niederzissen antritt, dann ist nicht nur Derbyzeit in der Fußball-Kreisliga B 8, sondern es geht auch um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Im Mittelpunkt des 21. Spieltages der Fußball-Kreisliga B 8 stehen zwei Derbys im Tabellenkeller im Mittelpunkt. Die SG Niederzissen/Wehr erwartet den SV Oberzissen II, und der TuS Oberwinter II hat den SV Kripp zu Gast. Alle vier Teams brauchen Punkte für den Klassenverbleib. Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß muss zum SC Rhein-Ahr Sinzig. Verfolger TuS Kottenheim erwartet die Grafschafter Reserve.

SG Ahrtal Insul – SV Eintracht Mendig II (Fr., 19.30 Uhr)

Auf dem Insuler Kunstrasen sind die Gastgeber noch ungeschlagen –und das soll so bleiben. „Zu Hause wollen wir alle Spiele gewinnen und gegen die Mendiger haben wir auch noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel“, sagt Ahrtals Coach Marcel Zimmermann. Da unterlag seine Elf klar mit 1:4. „Es wird schwer. Wir hatten in den letzten Wochen nicht die Form aus der Hinrunde. Aber ganz sicher fahren wir nicht dorthin, um die Punkte kampflos abzugeben“, meint Eintracht-Trainer Steven Brandt.

TuS Mayen II – SG Walporzheim/Bachem (Fr., 20 Uhr)

Die Walporzheimer sind das beste Rückrundenteam und gewannen alle ihre sieben Partien in der zweiten Saisonhälfte bislang. „Wir hoffen, dass es so weiter geht. Wir wollen den beiden Mannschaften vor uns weiter Druck machen. Mayen habe ich als sehr fitte Mannschaft in Erinnerung, auf jeden Fall müssen wir uns wieder strecken“, sagt der Walporzheimer Coach Lars Huther. „Es wird nicht weniger schwer als gegen Dernau oder Kottenheim“, schätzt TuS-Trainer Michael Brodam. „Auf jeden Fall müssen wir defensiv gefestigt auftreten und sollten dafür auch mehr Alternativen als zuletzt haben.“

TuS Oberwinter II – SV Kripp (Sa., 17 Uhr)

Ein wichtiges Kellerderby für beide Seiten. Und auch ein besonderes Spiel für den Kripper Coach Mario Brötz, der in der kommenden Saison in Oberwinter die Bezirksligamannschaft übernehmen wird. „Aber das ist vollkommen zweitrangig. Es geht nur darum, dass wir unsere Ziele erreichen. Und mit einem Sieg an meiner alten und zukünftigen Wirkungsstätte kämen wir dem einen großen Schritt näher.“ Die Hoffnungen der Kripper ruhen dabei auch auf Torjäger Niklas Kath, der nach neun Saisontreffern monatelang krankheitsbedingt ausfiel und vor einem Comeback steht. „Für uns wird es personell von Woche zu Woche schwieriger, wir haben wirklich viel Verletzungspech. Auf der anderen Seite haben wir schon sehr viele Zusagen für die nächste Saison in der B-Klasse, das macht aber auch Druck. Ein bis zwei Siege werden wir schon noch brauchen“, meint der Oberwinterer Coach Dennis Karpp.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Westum/Löhndorf II (So., 11.30 Uhr)

„Was soll ich sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Das muss einfach der Anspruch sein“, erklärt der Westumer Trainer Martin Münch. Die Sinziger Reserve steht nach 20 Niederlagen in 20 Spielen seit dem vergangenen Wochenende bereits als erster Absteiger fest.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Dernau/Mayschoß (So., 11.30 Uhr)

Im Vorjahr boten sich die Teams in der C-Klasse und im Kreispokalfinale packende Duelle. Da hatte Sinzig in beiden Fällen am Ende die Nase vorne. Jetzt schicken sich die Dernauer an, einen Durchmarsch zu machen. „Natürlich wollen wir uns auch von Sinzig nicht aufhalten lassen. Aber es wird wieder ein schwerer Gang. Das wissen wir aus den letzten Begegnungen. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagt Dernaus Trainer Michael Radermacher. Die Dernauer bangen noch um den Einsatz von Leistungsträger Florian Jacobs. „Ich war letzte Woche überhaupt nicht zufrieden mit der Einstellung. Wir haben arges Verletzungspech, aber die Bereitschaft muss einfach stimmen. Eigentlich mache ich mir dahingehend gegen den Tabellenführer auch keine Sorgen. Wir werden alles versuchen“, meint der Sinziger Trainer Mirco Walser.

SG Niederzissen/Wehr – SV Oberzissen II (So., 14.30 Uhr)

Das zweite Kellerderby des 21. Spieltages. Die Oberzissener Reserve hat mit vier Siegen ohne Gegentor Schlagdistanz hergestellt. Niederzissen hat zuletzt auch dreifach gepunktet. „Alle sind heiß auf dieses Spiel. Beide Mannschaften kämpfen um jeden Punkt. Wir haben alle an Bord und wollen unsere Serie fortsetzen“, sagt SVO-Trainer Luca Beyermann. „Von außen wird das Derby wohl mehr aufgeladen als von den Protagonisten auf dem Feld. Wir wollen uns gar nicht an Oberzissen orientieren, sondern eher eines der Teams über uns noch abfangen. Aber interessant wird dieses Spiel allemal“, schätzt der Niederzissener Trainer Bernd Hartung.

TuS Kottenheim – Grafschafter SG II (So., 14.30 Uhr)

Nach seinem Platzverweis in Mayen droht GSG-Coach Bernhard Zöllner eine Sperre, ein Urteil ist aber noch nicht gesprochen. „Ob mit mir oder ohne mich. Die Mannschaft hat letzte Woche gezeigt, was sie leisten kann. Daran wollen wir anknüpfen, auch beim Tabellenzweiten“, sagt Zöllner. TuS-Spielertrainer David Schmitz meint: „Im Hinspiel hatten wir eine Halbzeit große Mühe. Wir werden die Grafschafter nicht unterschätzen, wollen oben dranbleiben und mit einer ansprechenden Leistung die nächsten Punkte.“ Im Hinspiel machten die Kottenheimer aus einem 1:2-Pausenrückstand noch einen 5:2-Auswärtssieg.