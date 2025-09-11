Erster gegen Zweiter und Schlusslicht gegen den Tabellenvorletzten – das hat die Fußball-Kreisliga B 7 am Freitagabend unter Flutlicht zu bieten. Der FC Plaidt II und der FC Rojava Neuwied gehen noch ohne Erfolgserlebnis in das Kellerduell. Die DJK Kruft/Kretz erwartet mit fünf Siegen in Serie im Rücken den SV Eintracht Mendig II. Der SC Bad Bodendorf II und der SC Rhein-Ahr Sinzig teilen sich zeitweise einen Trainingsplatz und stehen sich am Sonntag zum Derby gegenüber. Die SC-Reserve war schon am Mittwochabend beim Nachholspiel in Kripp gefordert. Die Kripper gewannen die Partie mit 4:2.

SV Kripp – SC Bad Bodendorf II 4:2 (2:0)

Die Gäste begannen vor 100 Zuschauern forsch, gerieten jedoch bereits nach 20 Minuten in Unterzahl. Sven Schütter sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. „Bis dahin hat unser Pressing gut funktioniert. Insgesamt haben wir wirklich gut gekämpft. Durch ein blödes Ping-Pong-Tor sind wir dann in Rückstand geraten und haben in der Pause umgestellt. Alles oder nichts, aber letztlich hat es Kripp gut über die Zeit gebracht “, befand der Bad Bodendorfer Co-Trainer Nikolai Schmitz. „Auf jeden Fall hat es die Überzahl einfacher gemacht. Wir waren dann auch überlegen und der Sieg war absolut verdient“, erklärte Michael Ueberbach, Trainer der Kripper. Tore: 1:0 Luca Kohlhaas (26.), 2:0, 3:0 Patrick Donoghue (39., 52.), 3:1 Rene Bender (56.), 4:1 Kohlhaas (81.), 4:2 Niclas Alfter (85.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen den Gästeakteur Sven Schütter wegen wiederholten Foulspiels (20.).

FC Plaidt II – FC Rojava Neuwied (Fr., 20 Uhr)

Der Tabellenvorletzte erwartet das Schlusslicht. „Natürlich sind wir irgendwo in der Pflicht, dieses Heimspiel zu gewinnen. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen. Gegen den Spitzenreiter letzte Woche haben die Neuwieder ja gut dagegengehalten. Bei uns drückt der Schuh in der Offensive, personell wird es nicht besser“, gibt der Plaidter Trainer Daniel Mayer zu Protokoll.

DJK Kruft/Kretz – SV Eintracht Mendig II (Fr., 20 Uhr)

Im Krufter Vulkanstadion treffen zwei Titelaspiranten aufeinander. Die gastgebende DJK hielt sich bislang schadlos und gewann alle fünf Spiele. Mendig folgt mit zehn Zählern auf Platz zwei, bot zuletzt unterschiedliche Leistungen. Einer 3:8-Niederlage bei der SG Niederzissen ließ die Eintracht ein 7:0-Heimsieg gegen die SG Walporzheim folgen. „Man sollte das Spiel jetzt nicht zu hoch kochen. Es geht wieder nur um drei Punkte, wir verspüren keinen Druck, nur viel Vorfreude. Mendig zählt sicherlich zu den besten Mannschaften dieser Liga“, sagt DJK-Coach Philipp Wolf, der nach Rotsperre wieder auf Patrick Heuser zurückgreifen kann. „Es wird schön zu sehen, wie gut beide Teams tatsächlich sind. Kruft ist auf dem eigenen, großen Rasen als A-Klassen-Absteiger Favorit. Aber wir wollen keinesfalls verlieren und den Abstand mindestens wahren. Personell wird sich einiges verändern. Urlauber kommen und gehen, wir sind etwas besser aufgestellt als zuletzt“, sagt der Mendiger Trainer Steven Brandt.

SG Niederzissen/Wehr – SG Westum/Löhndorf II (Sa., 18 Uhr)

Zuletzt mussten die Niederzissener die erste Saisonniederlage beim 2:3 in der Grafschaft hinnehmen. Die Westumer Bezirksligareserve ist noch ungeschlagen. „Die erste Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Auch gegen die Westumer, die neben Kruft sicherlich ganz oben einzuordnen sind, wollen wir uns nicht verstecken“, sagt Spielertrainer Patrick Melcher, der im Mittelfeld auf Kapitän Marco Schwarz (Urlaub) verzichten muss. „Wir wollen dieses Auswärtsspiel nicht verlieren und unsere Serie fortsetzen. Niederzissen ist lauf- und kampfstark und wir werden auch wieder etwas umstellen müssen“, sagt Westums Trainer Martin Münch.

SG Walporzheim/Bachem – Grafschafter SG (So., 13.30 Uhr)

Walporzheim geht mit der 0:7-Pleite gegen Mendig ins Spiel, die GSG mit Rückenwind durch den zweiten Sieg. „Jetzt ist dieses Spiel schon richtungweisend. Mit einem Sieg kann man sich vielleicht nach oben orientieren, bei einer Niederlage gehts in Richtung Niemandsland. Auf jeden Fall haben wir Rückenwind nach einem guten Spiel und wollen die Verunsicherung auf der Gegenseite nutzen“, sagt GSG-Trainer Alexander Dick. Mit Maximilian van Weenen und dem Doppeltorschützen der Vorwoche, Benjamin Brandt, fehlen der GSG zwei Leistungsträger. Mehrere Leistungsträger fehlen auch dem Walporzheimer Trainer Lars Huther. „So ein wenig hatte ich mir eine andere Reaktion erhofft. Aber unser Training am Dienstag fiel personell bedingt aus. Die Lage ist sehr angespannt, eine Einschätzung zum Spiel daher schwer“, sagt Huther.

SC Bad Bodendorf II – SC Rhein-Ahr Sinzig (So., 14.30 Uhr)

Sinzigs Trainer Mirco Walser weilte am Mittwochabend unter den Zaungästen beim SC-Spiel in Kripp. „Eigentlich können wir uns gegenseitig nicht überraschen, denn wir teilen uns montags einen Trainingsplatz. Aber gegen Kripp war Bodendorf überraschend offensiv und hat es zu Beginn sehr gut gemacht. Wir werden uns darauf einstellen. Wir wollen dieses Derby ganz klar gewinnen“, macht Walser deutlich. Im Training gab es beim SC einen herben Rückschlag. Sommerneuzugang Tim Bugge schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus. Leon Cem Özedemir steht aufgrund eines Praktikums bis Jahresende nur noch sporadisch zur Verfügung. „Wir kennen uns bestens und Sinzig ist natürlich der Favorit. Aber wir wollen das erste Erfolgserlebnis, nur zu gerne in diesem Derby. Es wird Zeit“, sagt Co-Trainer Nikolai Schmitz.