Kreisliga B Staffel 9 In Biebern kann sich der Schiri nicht entscheiden Nico Balthasar 30.08.2026, 19:57 Uhr

i René Kochems (links) war der Mann des Tages beim 2:0-Heimsieg der SG Hunsrück Mitte in Buch gegen die SG Laudert um Felix Weber. Kochems machte beide Tor für die Bucher. B&P Schmitt

In der B Staffel 9 wurde es in der 88. Minute in Biebern beim 1:1 gegen Liebshausen II kurios: Der Schiedsrichter schwenkte mehrmals zwischen Elfmeter und Eckball hin und her – und entschied am Ende auf Eckball für verärgerte Liebshausener.

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat die SG Mont Royal durch das 2:0 in Enkirch gegen Peterswald-Löffelscheid die Tabellenführung übernommen bis Mittwoch. Dann wird der Spieltag mit dem Derby um 19.30 Uhr in Belg zwischen der SG Hunsrückhöhe und der SG Ober Kostenz/Sargenroth komplettiert.







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