Fußball-Kreisliga B5 „Im Stadion, Derby und Topspiel: Was will man mehr?“ Stefan Nink 27.03.2026, 11:38 Uhr

i Simon Diel (am Ball, gegen Aar-Einrichs Corvin Schwenk) wird alles daran setzen, dem designierten Meister Sportfreunde Bad Ems mit seiner SG Nievern/Arzbach auch am Sonntag Paroli zu bieten. Andreas Hergenhahn

Beim Duell der beiden Topteams treffen am Sonntag in Bad Ems die mit Abstand treffsichersten Mannschaften der Fußball-Kreisliga B5 aufeinander. Da dürften die Zuschauer in der Silberau voll auf ihre Kosten kommen.

Gipfeltreffen in der Silberau, Abstiegskampf in Weinähr: Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 dürfte am Sonntag einiges geboten werden.SG Altendiez/Gückingen II – SG Elbert/Horbach II (So., 12.15 Uhr, Hinrunde 3:1). „Wir wollen 2026 ungeschlagen bleiben und die drei Punkte holen“, setzt AG-Trainer Marcel Heibel beim Duell der Reserven gegen alte Bekannte auf Sieg.







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