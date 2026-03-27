Beim Duell der beiden Topteams treffen am Sonntag in Bad Ems die mit Abstand treffsichersten Mannschaften der Fußball-Kreisliga B5 aufeinander. Da dürften die Zuschauer in der Silberau voll auf ihre Kosten kommen.
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Gipfeltreffen in der Silberau, Abstiegskampf in Weinähr: Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 dürfte am Sonntag einiges geboten werden.SG Altendiez/Gückingen II – SG Elbert/Horbach II (So., 12.15 Uhr, Hinrunde 3:1). „Wir wollen 2026 ungeschlagen bleiben und die drei Punkte holen“, setzt AG-Trainer Marcel Heibel beim Duell der Reserven gegen alte Bekannte auf Sieg.