Jahresabschluss für B-Ligisten Im Neuwieder Stadtduell geht es um mehr als Prestige Daniel Korzilius 13.11.2025, 11:24 Uhr

i Haben die Spieler des CSV Neuwied am Sonntag wieder Grund zu jubeln wie zuletzt beim 3:2 in Rengsdorf? Um sich am letzten Spieltag des Jahres an Spitzenreiter SG Neuwied vorbeizuschieben, muss im B3-Topspiel ein Heimsieg her. Jörg Niebergall

Die Winterpause ist zum Greifen nah für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Während die einen ihre gute Ausgangslage festigen wollen, müssen die anderen unbedingt punkten, um noch etwas Hoffnung mit ins neue Jahr zu nehmen.

Am letzten Spieltag des Jahres steht das Neuwieder Stadtduell zwischen dem CSV und der SG im Blickpunkt. Nur ein Punkt trennt die beiden führenden Teams in der Kreisliga B3. Doch auch auf den anderen Plätzen ist für Spannung gesorgt. Kreisliga B1 Nach den jüngsten beiden Heimniederlagen ist der Vorsprung der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II auf die Abstiegszone auf einen Zähler geschmolzen.







