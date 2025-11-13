Im Neuwieder Stadtduell geht es um mehr als Prestige

Die Winterpause ist zum Greifen nah für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Während die einen ihre gute Ausgangslage festigen wollen, müssen die anderen unbedingt punkten, um noch etwas Hoffnung mit ins neue Jahr zu nehmen.
Lesezeit 3 Minuten
Am letzten Spieltag des Jahres steht das Neuwieder Stadtduell zwischen dem CSV und der SG im Blickpunkt. Nur ein Punkt trennt die beiden führenden Teams in der Kreisliga B3. Doch auch auf den anderen Plätzen ist für Spannung gesorgt.Kreisliga B1Nach den jüngsten beiden Heimniederlagen ist der Vorsprung der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II auf die Abstiegszone auf einen Zähler geschmolzen.