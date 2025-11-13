Jahresabschluss für B-Ligisten
Im Neuwieder Stadtduell geht es um mehr als Prestige
Haben die Spieler des CSV Neuwied am Sonntag wieder Grund zu jubeln wie zuletzt beim 3:2 in Rengsdorf? Um sich am letzten Spieltag des Jahres an Spitzenreiter SG Neuwied vorbeizuschieben, muss im B3-Topspiel ein Heimsieg her.
Jörg Niebergall

Die Winterpause ist zum Greifen nah für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied. Während die einen ihre gute Ausgangslage festigen wollen, müssen die anderen unbedingt punkten, um noch etwas Hoffnung mit ins neue Jahr zu nehmen.

Lesezeit 3 Minuten
Am letzten Spieltag des Jahres steht das Neuwieder Stadtduell zwischen dem CSV und der SG im Blickpunkt. Nur ein Punkt trennt die beiden führenden Teams in der Kreisliga B3. Doch auch auf den anderen Plätzen ist für Spannung gesorgt.Kreisliga B1Nach den jüngsten beiden Heimniederlagen ist der Vorsprung der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II auf die Abstiegszone auf einen Zähler geschmolzen.

Ressort und Schlagwörter

Kreisligen BSport

Top-News aus dem Sport