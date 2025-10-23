Kreisliga B aus Ww/Wied-Sicht Im B3-Spitzenspiel kann von Heimvorteil keine Rede sein Daniel Korzilius 23.10.2025, 13:36 Uhr

i Gast auf dem eigenen Platz: Sandro Herzog (links), der hier seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 4:1-Sieg der SG Feldkirchen gegen die SG St. Katharinen II mit Trainer Oliver Schuh bejubelt, spielt am Sonntag als Tabellenvierter im Spitzenspiel gegen den Primus CSV Neuwied. Das Besondere? Beide Teams teilen sich den Kunstrasenplatz in Feldkirchen. Jörg Niebergall

Da sich Primus CSV Neuwied und die rangvierte SG Feldkirchen einen Kunstrasenplatz teilen, sind beiden Teams aus der Staffel B3 die Begebenheiten bestens bekannt. In der B4 hofft die SG Puderbach im Verfolgerduell auf eben jenen Heimvorteil.

Während es in der Fußball-Kreisliga B3 zu einem kuriosen Spitzenspielkommt, treffe sich in der Staffel vier zwei Verfolger zum direkten Duell.B1Beim Duell der beiden Tabellennachbarn sollten Tore garantiert sein, schließlich treffen mit der SG Müschenbach/Hachenburg II (39 Gegentore) und SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (34 Gegentore) die beiden schwächsten Abwehrreihen der Liga aufeinander (So.







