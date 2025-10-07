Illerich gegen Eifelhöhe in Landkern: Der zehnte Spieltag in der B Staffel 8 wird mit einem COC-Duell bereits am Mittwoch eröffnet.
Bereits am Mittwochabend (20 Uhr) wird der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 mit dem Duell zweier Tabellennachbarn eröffnet. In Landkern empfängt der Aufsteiger SG Illerich (11.) die SG Eifelhöhe (10.) zum COC-Duell. Sowohl Illerich/Landkern (sechs Punkte) als auch SG Eifelhöhe (sieben Punkte) stehen unmittelbar vor den beiden Abstiegsrängen und könnten sich dementsprechend mit einem Sieg etwas Luft verschaffen.