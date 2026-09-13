Meudt gewinnt zweites Topspiel HWW II holt im Kellerduell in Niederahr ersten Dreier Leon Böckling, Max Buchmayer 13.09.2026, 22:00 Uhr

i Niederroßbachs Torwart Simon Schell (links), der hier vor Niederahrs Thanh Truong und Jair Francisco Gamarra Martinez am Ball ist, hielt seinen Kasten sauber und feierte mit der HWW-Reserve den ersten Saisonsieg. Volker Horz

In die Tabelle der Kreisliga B2 ist am sechsten Spieltag Bewegung gekommen. Am Tabellenende müssen nun die beiden sieglosen Bezirksliga-Reserven aus Guckheim und Rennerod aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren.

Die beiden Spitzenteams Spfr Daaden und SG Meudt haben am sechsten Spieltag geliefert und führen die Tabelle mit je 15 Punkten an, während der SV Derschen durch die Niederlage im Topspiel in Meudt auf Platz fünf zurückgefallen ist. Am Tabellenende machte die SG HWW Niederroßbach II durch ihren Sieg beim TuS Niederahr II Boden gut.







Artikel teilen

Artikel teilen