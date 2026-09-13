In die Tabelle der Kreisliga B2 ist am sechsten Spieltag Bewegung gekommen. Am Tabellenende müssen nun die beiden sieglosen Bezirksliga-Reserven aus Guckheim und Rennerod aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren.
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Die beiden Spitzenteams Spfr Daaden und SG Meudt haben am sechsten Spieltag geliefert und führen die Tabelle mit je 15 Punkten an, während der SV Derschen durch die Niederlage im Topspiel in Meudt auf Platz fünf zurückgefallen ist. Am Tabellenende machte die SG HWW Niederroßbach II durch ihren Sieg beim TuS Niederahr II Boden gut.