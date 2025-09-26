Kreisliga B Staffel 14 Hunsrückhöhe muss zum „FC Bayern der B-Klasse“ Nico Balthasar 26.09.2025, 09:51 Uhr

i Trainer Sascha Kleinert muss mit seiner SG Hunsrückhöhe am Sonntag (14.30 Uhr) zum SV Gonzerath und damit zum "FC Bayern der B-Klasse", wie Kleinert sagt. Tabellenführer Gonzerath verstärkte sich vor der Saison mit einigen Hochkarätern und hat bisher alle Partien gewonnen. Dennis Irmiter

Kastellaun/Uhler hat in der B Staffel 14 mit dem Zweiten Strimmig nach Punkten gleichgezogen. Die drei Punkte aus dem Nichtantritt der Bremmer Reserve wanderten unter der Woche auf das Kastellauner Konto.

Während Verfolger SV Strimmig am achten Spieltag der 13-köpfigen Fußball-Kreisliga B Staffel 14 turnusmäßig eine Pause einlegen darf, muss die SG Hunsrückhöhe zum makellosen Spitzenreiter Gonzerath. Außerdem steigt in Bell das Derby zwischen den Gastgebern und Kastellaun/Uhler.







