Hunsrückhöhe kassiert 2:2 in turbulenter Schlussphase

Keine Veränderungen im Tabellenkeller der B 14: Dhrontal Haag II steht mit elf Punkten weiter über dem Strich, auf den Abstiegsplätzen folgen Kirchberg III (zehn Punkte) und Zell II (acht Punkte). Das Trio kassierte am 18. Spieltag Niederlagen.

An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat sich am 18. Spieltag nichts getan. Spitzenreiter Strimmig sowie die Verfolger Ellenz-Poltersdorf und Mont Royal lösten ihre Aufgaben allesamt souverän.

TuS Kirchberg III – SV Strimmig 0:4 (0:3). Tabellenführer Strimmig fuhr ungefährdet drei Punkte ein, weil die Gastgeber sich laut Kirchbergs Coach Jürgen Kiefer „blöd“ anstellten: „Wir legen ihnen die Tore selbst auf. Sie waren besser, aber haben uns nicht an die Wand gespielt.“ Das Zustandekommen der Gegentore ärgerte Kiefer: „Die Fehler dürfen auch in der Kreisklasse nicht passieren.“

Tore: 0:1 und 0:2 Jonas Thomas (19., 27.), 0:3 Tobias Dohm (33.), 0:4 Nico Wolfs (76.).

SV Blankenrath II – SV Longkamp 8:0 (1:0). Bevor seine Elf ein Feuerwerk abbrannte, musste Blankenraths Coach Alex Meurer zwei Schrecksekunden überstehen. „Man muss ehrlicherweise sagen, dass sie die erste Chance des Spiels und auch eine Riesenchance aufs 1:1 hatten“, sagte er. Erst als Longkamps Torwart Maurice Olck sich verletzte und die Gastgeber umstellten, nahm das Geschehen seinen Lauf. „Es gab kein Halten mehr. Mit der zweiten Hälfte bin ich natürlich sehr zufrieden, an der ersten lässt sich noch feilen“, sagte Meurer, der selbst zum 5:0 traf. Sandro Ahlert war mit vier Toren der Mann des Tages.

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Sandro Ahlert (43., 57., 62.), 4:0 Lukas Wagner (63.), 5:0 Alex Meurer (80.), 6:0, 7:0 Andreas Oster (84., 89.), 8:0 Ahlert (90.+3).

SG Zell/Bullay/Alf II – FC Peterswald-Löffelscheid 1:3 (0:1). Zells Trainer Daniel Konrath bilanzierte nach der nächsten Pleite: „Die Mannschaft hat alles gegeben. Leider fehlt auch das Glück und am Ende steht man wieder ohne Punkte da.“ Für ihn war das Spiel zunächst ausgeglichen, in der zweiten Hälfte sah er sogar Vorteile bei seiner Elf. „Da machen wir es richtig gut, erzielen verdient den Ausgleich und lassen uns dann auskontern“, ärgerte er sich.

Tore: 0:1 Philipp Klug (42.), 1:1 Luis Rohr (52.), 1:2 Benedikt Jakobs (74.), 1:3 Lukas Emmel (85.).

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – DJK Morscheid 4:0 (3:0). Erst mit dem lupenreinen Hattrick in nur fünf Minuten von Aaron Reis fanden die Gastgeber laut Mont Royals Coach Johannes Röhl besser in die Partie: „Erst waren es zu viele lange Bälle und dadurch viele unnötige Meter. Dann haben wir uns gefangen und viele Chancen rausgespielt.“ Insgesamt hatte er die Anfangsphase ausgenommen wenig zu meckern. „Wir hatten noch einige Hundertprozentige, dir wir nicht genutzt haben. Ein verdienter Zu-Null Sieg“, so Röhl.

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Aaron Reis (30., 32., 35.), 4:0 Dominik Spier (86.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Dhrontal Haag II 4:1 (4:0). Der SSV fuhr den Pflichtsieg ein, den Spielertrainer Daniel Schneiß vor der Partie nie so nennen wollte. „Wir haben die Tore gemacht und unsere Chancen konsequent genutzt“, freute er sich über die ersten 30 Minuten. Das Geschehen im Anschluss beschrieb er als zäh. „Wir haben bisschen weniger gemacht. Das war sicher nicht das, was wir können oder die Zuschauer sehen wollten, aber die drei Punkte sind eingetütet“, sagte Schneiß.

Tore: 1:0 Torsten Schmidt (11.), 2:0 Tobias Zappe (17.), 3:0 Schmidt (28.), 4:0 Schneiß (33.), 4:1 Niklas Demmer (74.).

SG Hunsrückhöhe – SV Gonzerath 2:2 (0:0). In einer ereignisreichen Schlussphase kochten die Emotionen in Hahn bei drei Treffern und insgesamt drei Ampelkarten hoch. Hunsrückhöhes Coach Sascha Kleinert war sehr zufrieden mit seiner Elf, auch wenn man in der Nachspielzeit noch das 2:2 kassierte: „Die Jungs haben alles reingeworfen. Kampf, Einsatz und Leidenschaft waren top.“ Ob der Personalmisere war Kleinert mit dem Ergebnis trotz des späten 2:2 auch einverstanden: „Mit den Waffen, die uns zur Verfügung gestanden haben, bin ich absolut zufrieden.“

Tore: 0:1 Nico Roth (60.), 1:1 und 2:1 Elias Stollwerk (81., 86.), 2:2 Eigentor (90.+5).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Anthony Pizzuti (Gonzerath, 67.) sowie René Küsters (87.) und Jason Göbel (90+4., beide SGH).