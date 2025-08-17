Nach dem zweiten Spieltag der B Staffel 14 steht A-Klasse-Absteiger SG Sohren nach dem 1:5 im Derby gegen Hunsrückhöhe mit null Punkten und 1:13 Toren auf dem letzten Tabellenplatz.

Nach dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 haben vier Teams die Maximalausbeute auf dem Konto. Von Gonzerath, Strimmig und Kastellaun war das zu erwarten, eher weniger aber von der Blankenrather Reserve, die ebenfalls oben mitmischt.

SG Baldenau Hundheim – SV Blankenrath II 0:1 (0:1). In einer sehr hektischen und über weite Strecken zerfahrenen Begegnung sicherten sich die Gäste einen knappen Auswärtssieg. Blankenrath II erarbeitete sich leichte Vorteile und ging verdient durch einen Distanzschuss von Oldie Bernd Maßmann in Führung, verpasste es laut Trainer Alexander Meurer aber, „den Sack zuzumachen“. Entscheidend war eine Szene nach einer Stunde, als die Gastgeber einen Foulelfmeter vergaben. „Danach haben wir uns ins Spiel reingebissen und reingekämpft“, so Meurer.

Tor: 0:1 Bernd Maßmann (39.).

Besonderheit: Miguel Reves da Silva (Bischofsdhron) verschießt Foulelfmeter (60.).

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Strimmig 1:4 (0:1). Erneut musste sich der FC Peterswald-Löffelscheid im Derby geschlagen geben. Der Spielverlauf entsprach den Erwartungen: Strimmig kontrollierte den Ball, während die Hausherren sich auf Konter konzentrierten. Dieses Konzept funktionierte in der ersten Halbzeit für FC-Spielertrainer Lukas Emmel gut, in der es Gelegenheiten zum Ausgleich gab. Nach der Pause wurden jedoch individuelle Fehler der Gastgeber bestraft.

Tore: 0:1 Luis Huschet (9.), 0:2 Marc Lipke (54.), 0:3 und 0:4 Huschet (69., 72.), 1:4 Leon Meurer (79.).

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Hunsrückhöhe 1:5 (0:1). Erneut musste A-Klasse-Absteiger Sohren eine deutliche Niederlage hinnehmen, am ersten Spieltag gab es ein 0:8 in Strimmig und im Pokal davor bei Hunsrückhöhe ein 1:5. Und so lautete auch das Ergebnis nach dem Derby in der Meisterschaft vor 250 Zuschauern. Dabei fiel der Sieg für die Gäste aus Bärenbach, Würrich, Belg und Hahn diesmal zu hoch aus. „Wenn man mich, aber auch die Zuschauer fragt, waren wir zwischen der 10. und der 65. Minute schon auch die bessere Mannschaft“, erklärte Trainer Max Rothenbach. Sein Team habe es aber verpasst, zwingende Torchancen zu kreieren. Der Gegentreffer zum 1:2 sei ein „Nackenschlag“ gewesen, danach war die Luft raus.

Tore: 0:1 Elias Stollwerk (8.), 1:1 Jannik Schmittinger (54.), 1:2 Florian Göbel (58.), 1:3 und 1:4 Jason Göbel (81., 87.), 1:5 Eigentor (90.+5).

SG Kastellaun/Uhler – DJK Morscheid 4:0 (1:0). Zwar passte bei der SG Kastellaun/Uhler das Ergebnis, mit der Leistung war Trainer Frank Hartmann aber alles andere als zufrieden. Die erste Halbzeit bezeichnete er als sehr durchwachsen und kritisierte „erschreckend wenig Laufbereitschaft“ sowie eine mangelhafte Passqualität. Erst nach einer Umstellung und durch mehr Zugriff im Angriffspressing lief es besser. „Fußballerisch war es im Vergleich zur Vorbereitung einiges weg“, so Hartmann.

Tore: 1:0 und 2:0 Valentino Steffens-Guerra (45., 56.), 3:0 Tom Gödert (80.), 4:0 Kian Tirajeh (87.).

SG Biebertal/Unterkülztal – SV Longkamp 6:1 (2:1). Einen Auftaktsieg nach Maß feierte die SG Biebertal, die laut Spielertrainer Sandro Hoffmann sogar noch höher hätte gewinnen können. Die Defensive der Hausherren habe keinen einzigen Torschuss zugelassen und nachdem sich sein Team in der ersten Halbzeit noch etwas schwergetan hatte, kamen zwei Elfmeter gelegen. Der Sieg ging für Hoffmann somit auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.

Tore: 1:0 Edgar Flegel (12., Foulelfmeter), 1:1 Lukas Reichert (17.), 2:1 Jannis Christ (43.), 3:1 Flegel (46., Foulelfmeter), 4:1 Lukas Kemmer (50.), 5:1 William Hutchinson (63.), 6:1 Sandro Hoffmann (79.).

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SV Gonzerath 1:5 (1:3). Eine „Katastrophe“ erlebte die SG Bell, deren Trainer Klaus Vogt mit der Leistung seiner Mannschaft hart ins Gericht ging. Nach der frühen Führung habe das Drama begonnen, weil seine Spieler von der taktischen Marschroute abwichen. Ein Ballverlust führte direkt zum Ausgleich, woraufhin unglückliche Aktionen zu weiteren Gegentoren führten. Vogt erkannte aber auch die Stärke des Gegners neidlos an: „Das war ein guter Gegner. Gonzerath oder Kastellaun werden definitiv aufsteigen.“

Tore: 1:0 Rene Kochems (15.), 1:1 Danny Schömer (17.), 1:2 Noah Herlach (18.), 1:3 Vincenzo Nepi (33.), 1:4 Anthony Pizzuti (74., Foulelfmeter), 1:5 D. Schömer (80.).