Kreisliga B Staffel 9 Hunsrückhöhe-Ärger nach Derby-Niederlage Nico Balthasar 03.09.2026, 12:13 Uhr

i Die SG Ober Kostenz/Sargenroth (in Blau mit Patrick Kaspar) gewann das Derby bei der SG Hunsrückhöhe (von links mit Felix Schmittinger, Thorsten Hein und Elias Stollwerk) in Belg vor 260 Zuschauern mit 2:1. Kaspar erzielte mit einem Tor aus 40 Metern die Führung für die Gäste. Dennis Irmiter. Dennis Irmiter / PHOTO-MOMENTS

Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat das Derby bei der SG Hunsrückhöhe mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Am Samstag und Sonntag steht der fünfte Spieltag in der B Staffel 9 an.

Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat auch im Derby bei der SG Hunsrückhöhe zum Abschluss des vierten Spieltags ihre weiße Weste gewahrt und wieder die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 übernommen. Am Samstag geht es für Ober Kostenz/Sargenroth am fünften Spieltag direkt mit einem weiteren brisanten Derby gegen Biebertal/Unterkülztal weiter.







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