Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat das Derby bei der SG Hunsrückhöhe mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Am Samstag und Sonntag steht der fünfte Spieltag in der B Staffel 9 an.
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Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat auch im Derby bei der SG Hunsrückhöhe zum Abschluss des vierten Spieltags ihre weiße Weste gewahrt und wieder die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 übernommen. Am Samstag geht es für Ober Kostenz/Sargenroth am fünften Spieltag direkt mit einem weiteren brisanten Derby gegen Biebertal/Unterkülztal weiter.