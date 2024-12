Laudert und Erdle trennen sich Hunsrücker Urgestein macht komplett Schluss Nico Balthasar 12.12.2024, 13:53 Uhr

i Für Lauderts Trainer Uwe Erdle ist im Winter Schluss. Und der 62-Jährige hat angekündigt, nun ganz im Hintergrund bleiben und nicht mehr coachen zu wollen. hjs-Foto

Damit war nicht zu rechnen – und zwar aus zweierlei Hinsicht: Zum einen trennen sich die Wege von Trainer Uwe Erdle und B-Ligist SG Laudert schon zur Winterpause. Und zum anderen will Erdle ganz aufhören, was ihn „im Herzen weh tut“.

Uwe Erdle ist nicht mehr Trainer der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9. Frank Jahn, Abteilungsleiter Fußball des Tabellenachten, erklärt die Trennung: „Es ist in beidseitigem Einvernehmen vonstatten gegangen. Uwe hat einen neuen Job angetreten, kam oftmals noch in Arbeitsklamotten aus dem Büro direkt zum Training auf den Platz.

