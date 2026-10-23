Die SG Hunsrück Mitte Buch hat den zweiten 2:0-Sieg in Folge gefeiert und das Nachholspiel beim TuS Kirchberg III gewonnen. Am Wochenende geht es weiter in der B Staffel 9, in der Ober Kostenz/Sargenroth schon Herbstmeister ist.
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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat die SG Hunsrück Mitte Buch am Donnerstag das Nachholspiel beim TuS Kirchberg III mit 2:0 gewonnen und sich im Tabellenkeller Luft verschafft. Sechs Partien stehen am Wochenende am zwölften Spieltag (vorletzter Spieltag in der Hinrunde) in der B Staffel 9 an, das Derby Blankenrath II gegen Peterswald (3:1) wurde wie berichtet schon am Mittwoch ausgetragen.