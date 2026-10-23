Kreisliga B Staffel 9 Hunsrück Mitte Buch gewinnt auch in Kirchberg zu Null Nico Balthasar 23.10.2026, 13:37 Uhr

i Die SG Hunsrück Mitte Buch hat das Nachholspiel bei Kirchberg III mit 2:0 gewonnen. Allerdings ohne Rene Kochems (links), der sich am Sonntag beim 2:0 der Bucher gegen Mont Royal einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen hat. Tabellenführer SG Ober Kostenz/Sargenroth um Spielertrainer Pascal Endres steht bereits vor dem vorletzten Hinrundenspieltag als Herbstmeister fest. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die SG Hunsrück Mitte Buch hat den zweiten 2:0-Sieg in Folge gefeiert und das Nachholspiel beim TuS Kirchberg III gewonnen. Am Wochenende geht es weiter in der B Staffel 9, in der Ober Kostenz/Sargenroth schon Herbstmeister ist.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat die SG Hunsrück Mitte Buch am Donnerstag das Nachholspiel beim TuS Kirchberg III mit 2:0 gewonnen und sich im Tabellenkeller Luft verschafft. Sechs Partien stehen am Wochenende am zwölften Spieltag (vorletzter Spieltag in der Hinrunde) in der B Staffel 9 an, das Derby Blankenrath II gegen Peterswald (3:1) wurde wie berichtet schon am Mittwoch ausgetragen.







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