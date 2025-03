In der Kreisliga B5 setzten sich beide Westerwälder Vertreter mit zwei Toren Unterschied gegen Mannschaften aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch.

Nicht jeder Sieg macht glücklich. Das zeigen die Erfolge der beiden Westerwälder Mannschaften in der Kreisliga B5.

TuS Niederneisen – SG Hundsangen III 3:5 (1:1). In einem fulminanten Spiel setzten sich am Ende die Gäste aus Hundsangen durch. „Im ersten Durchgang hatten wir Schwierigkeiten, gegen einen tiefstehenden Gegner durchzukommen. Nach dem Seitenwechsel hatten wir einen klaren Plan, den wir am Ende auch gut umsetzten. Unnötigerweise gerieten wir kurzzeitig nochmal ins Schwimmen, machten dann aber kurz vor Schluss den Sack zu“, erklärte SG Trainer Jannik Bendel. Tore: 0:1 Vitali Reichert (11., Eigentor), 1:1 Ewald Viehmann (20.), 1:2 Anton Altbrod (47.). 1:3 Nico Bausch (60.), 1:4 Sören Walkenbach (65.), 2:4 Yannis Luca Scheid (70.), 3:4 Andreas Trinker (80.), 3:5 Nico Bausch (85.).

SG Uww Niedererbach/Dreikirchen/Görgeshausen/Nomborn – FSV Welterod 3:1 (2:0). Trotz der drei Punkte war SG-Trainer David Isola unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben zwar 3:1 gewonnen, aber mehr möchte ich zum Spiel nicht sagen. Jetzt haben wir zwei Endspiele vor der Brust. Gegen Burgschwalbach II und Allendorf müssen wir uns deutlich steigern.“ Tore: 1:0 Mathieu Fritsch (3.), 2:0, 3:0 Marc Brühl (31., 62.), 3:1 Philipp Müller (68.).