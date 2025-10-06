Höhr II punktet gegen Primus
Hundhammer und Röhrig schießen Nauort zum nächsten Sieg
Die SG Puderbach (in Rot) ließ gegen die SG Maischeid nichts anbrennen und liegt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter TV Mülhofen.
Jörg Niebergall

Das Spitzentrio in der Kreisliga B4 ist am neunten Spieltag enger zusammengerückt. Möglich gemacht hat das die Reserve der SF Höhr-Grenzhausen, die ihre Partie gegen Primus Mülhofen drehte und sich einen Punkt redlich verdiente. 

In der Kreisliga B4 scheint bei der SG Nauort der Knoten geplatzt zu sein, der Elf von Andreas Hundhammer gelang der zweite Sieg in Folge. An der Spitze rückten die siegreichen Verfolger SG Puderbach und FV Engers II näher an Tabellenführer TV Mülhofen, der in Höhr-Grenzhausen zwei Punkte liegen ließ.

