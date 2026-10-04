Ebernhahn schiebt sich vor Horressen II knackt Primus mit einem Feldspieler im Tor Leon Böckling, Max Buchmayer 04.10.2026, 23:51 Uhr

i Ein packendes Duell unter Flutlicht lieferten sich die Topteams des FSV Ebernhahn (in Schwarz) und der SG Haiderbach – mit dem besseren Ende für den gastgebenden FSV. Marco Rosbach

In der B4 wird Woche für Woche beste Kreisliga-Unterhaltung geboten. Diesmal gab’s Spiele mit acht, neun oder gar elf Treffern. Obendrein patzte der Spitzenreiter gegen eine Mannschaft, bei der ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand.

An der Spitze der Kreisliga B4 kann der Herbst ganz schön heiß werden: Durch die Niederlage des SC Bendorf II hat der TV Mülhofen die Tabellenführung übernommen, während sich der FSV Ebernhahn durch den Sieg gegen die SG Haiderbach auf Platz drei vorgeschoben hat.







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