Während es im Tabellenkeller der Kreisliga B7 noch darum geht, wer als zweites Team den Gang nach unten antreten muss, gibt es an der Spitzen einen Zweikampf um die Meisterschaft.

Am 22. Spieltag der Kreisliga B7 hat die SG Horressen-Elgendorf ihre Tordifferenz durch sieben weitere Treffer gegen die SF Höhr-Grenzhausen II auf beeindruckende 102 zwei ausgebaut.

SG Arzbach – SG Augst Eitelborn II 2:2 (0:1). „Nach dem Führungstreffer verpassten wir es nachzulegen. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten, dementsprechend stand es bis zu 90. Minute unentschieden. Wir erzielten in der Nachspielzeit noch ein Tor, das der Schiedsrichter allerdings nicht gab. Es war ein gerechtes Remis, auch wenn das Ende natürlich sehr bitter für uns war“, erklärte Augst-Trainer Dirk Hücking. Tore: 0:1 Kevin Schütz (17.), 1:1 Tobias Zaun (55.), 1:2 Nik Petmecky (55.), 2:2 Mika Petrikowski (77.).

FSV Ebernhahn – SG Nauort/Ransbach 1:3 (1:2). Erneut schaffte es der heimische FSV nicht, eine Führung über die Zeit zu bringen. Entsprechend enttäuscht war FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch nach dem Spiel: „Es lief eigentlich genauso wie die letzten Wochen: Eigentlich hielten wir sehr gut dagegen und waren keineswegs die schlechtere Mannschaft. Leider haben wir momentan immer wieder Phasen im Spiel, in denen wir die Gegner zu Toren einladen.“ Tore: 1:0 Yacine Oukpedjo (13.). 1:1 Nico Thewalt (21.), 1:2, 1:3 Alexander Frank (38., 90.).

SV Niederwerth II – TuS Hilgert 4:3 (3:1). „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Durch individuelle Fehler gerieten wir in Rückstand. Nach dem 3:1 fanden wir besser in die Partie und dominierten den weiteren Verlauf. Wir zeigten Moral und erzielten den Ausgleich zum 3:3. Leider entschied der Schiedsrichter in der Nachspielzeit nach einem normalen Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter, der schließlich verwandelt wurde“, erklärte TuS-Coach Vadim Fuchs enttäuscht. Tore: 1:0 Chrisopher Stein (13.), 2:0 Christoph Lau (14.), 3:0 Marcel Smock (36.), 3:1, 3:2 Harout Tatarian (44., 65.), 3:3 Nawid Safdari (89.), 4:3 Marcel Smock (90., Foulelfmeter).

FC Urbar II – FC Lion‘s Ransbach 0:4 (0:2). „Ich bin sehr zufrieden mit unserer aktuellen Form und der Stimmung im Team. Auch auswärts konnten wir einen ungefährdeten wichtigen Sieg im Rennen um den Aufstieg einfahren. Mit vier Toren auf unserer Seite und – was mir besonders wichtig ist – ohne Gegentreffer haben wir das Spiel souverän für uns entschieden“, zeigte sich FC-Trainer Selim Yasin Akarsu zufrieden. Tore: 0:1, 0:2 Nick Georg Murawski (6., 10.), 0:3 Marek Kerch (51.), 0:4 Volkan Becher (74.).

SG Horressen-Elgendorf – SF Höhr-Grenzhausen II 7:0 (2:0). Der Tabellenführer aus Horressen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte am Ende deutlich. Entsprechend zufrieden zeigte sich SG-Trainer Niklas Wörsdörfer: „Das war ein gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir haben auch nach der Führung weiterhin gute Spielzüge gezeigt und schöne Tore erzielt.“ Tore: 1:0 Adrian Bruch (14.), 2:0 Steffen Decker (37.), 3:0 Alexander Gombert (49.), 4:0 Christian Spanger (61.), 5:0 Alexander Gombert (64.), 6:0 Yannik Ehard (78.), 7:0 Adrian Bruch (83.).