Kreisliga B Staffel 8 Horbert macht sich bei Mendig II „auf einiges gefasst“ Nico Balthasar 08.10.2026, 15:04 Uhr

i Acht Spiele, acht Niederlagen, 4:45 Tore: Der SSV Buchholz (am Boden Deniz Kiymazaslan) wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis, am Sonntag (14 Uhr) hat das Schlusslicht Heimrecht gegen Maifeld-Elztal. Der FC Plaidt II (mit Rico Martini) fordert am Sonntag (13 Uhr) den FC Emmelshausen-Karbach III heraus. Jörg Niebergall

Sechs der sieben Partien des zehnten Spieltags in der B Staffel 8 finden am Freitag und Sonntag statt. Das Topspiel Hausen (1.) gegen Kruft/Kretz (3.) wurde verlegt und wird erst am Dienstag angepfiffen.

Eines von zwei Topspielen prägt das Wochenende des zehnten Spieltags der Fußball-Kreisliga Staffel 8: Am Sonntag empfängt der Fünfte Cochem den Zweiten Mendig II. Das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer TuS Hausen und dem Dritten DJK Kruft/Kretz wurde auf kommenden Dienstag verlegt.







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