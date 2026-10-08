Sechs der sieben Partien des zehnten Spieltags in der B Staffel 8 finden am Freitag und Sonntag statt. Das Topspiel Hausen (1.) gegen Kruft/Kretz (3.) wurde verlegt und wird erst am Dienstag angepfiffen.
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Eines von zwei Topspielen prägt das Wochenende des zehnten Spieltags der Fußball-Kreisliga Staffel 8: Am Sonntag empfängt der Fünfte Cochem den Zweiten Mendig II. Das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer TuS Hausen und dem Dritten DJK Kruft/Kretz wurde auf kommenden Dienstag verlegt.