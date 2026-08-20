Stadtderby der Hämmscher Teams Honigsessen und Harbach treffen sich zum Gipfeltreffen Jona Heck 20.08.2026, 10:24 Uhr

i Die SG Honigsessen (in Rot) muss auf Kapitän Marcel Reuber (beim Kopfball) verzichten. Der erfahrene Innenverteidiger verletzte sich im Training schwer am Knie. Manfred Böhmer/balu

Die Kreisliga B1 wartet vor dem dritten Spieltag weiterhin auf ihr erstes Unentschieden. Am Wochenende stehen Derbys und packende Duelle im Vordergrund. Die Teams an der Spitze wollen sich keine Blöße geben.

Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 findet geschlossen am Sonntagnachmittag statt. Gleich fünf Teams stehen weiterhin mit der maximalen Punkteausbeute da, ebenso fünf Teams warten auf ihre ersten Punkte. Kurios: Die Kreisliga B1 wartet weiterhin auf das erste Unentschieden.







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