Die Kreisliga B1 wartet vor dem dritten Spieltag weiterhin auf ihr erstes Unentschieden. Am Wochenende stehen Derbys und packende Duelle im Vordergrund. Die Teams an der Spitze wollen sich keine Blöße geben.
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Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 findet geschlossen am Sonntagnachmittag statt. Gleich fünf Teams stehen weiterhin mit der maximalen Punkteausbeute da, ebenso fünf Teams warten auf ihre ersten Punkte. Kurios: Die Kreisliga B1 wartet weiterhin auf das erste Unentschieden.