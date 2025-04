In der Fußball-Kreisliga B1 festigte die SG Honigsessen/Katzwinkel ihren zweiten Tabellenplatz im Verfolgerduell gegen die SG Atzelgift/Nister. Die SG Gebhardshainer Land verlor in letzter Sekunde gegen die Reserve der SG 06 Betzdorf. Im Tabellenkeller lichtet sich das Feld.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Atzelgift/Nister 1:0 (0:0). In dem Verfolgerduell sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus, was auch durchaus dem Spielverlauf entsprochen hätte. Denn es war eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen hüben wie drüben. Die Gäste, die das Hinspiel noch mit 3:1 für sich entscheiden konnten, agierten dabei etwas druckvoller. Sie wurden aber in der siebten Minute der Nachspielzeit eiskalt erwischt, als Mirko Weitershagen einen Freistoß aus 17 Metern direkt verwandelte.

TuS Bitzen – Spfr Daaden 0:2 (0:0). „Wir haben gegen einen unangenehmen Gegner und auf dem ungewohnten Platz schwer ins Spiel gefunden“, sagte Daadens Trainer André Ermert nach dem Spiel. „Auf der Kaufmannshalde“ musste sich seine spielerisch überlegene Mannschaft lange in Geduld üben. Die Gäste bewahrten jedoch die Ruhe und münzten ihre Überlegenheit im zweiten Durchgang am Ende auch in Zählbares um. Alexander von Gradowski erzielte den Führungstreffer (74.). Kurz vor Schluss machte Ismail Can Atli den Sack endgültig zu (87.).

SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SG Neitersen/Altenkirchen II 5:4 (1:4). Die Zuschauer sahen zwei völllig unterschiedliche Hälften. Im ersten Durchgang dominierten die Gäste, die durch einen lupenreinen Hattrick von Florian Raasch innerhalb von nur neun Minuten (21., 24., 30.) mit 3:0 komfortabel führten. Zwar glückte Lars Wiedner der Anschlusstreffer, mit dem Pausenpfiff stellte Sebastian Bettgenhäuser aber den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste das Fußballspielen ein, während die Hausherren immer stärker wurden. Felix Hof verkürzte zum zwischenzeitlichen 2:4 (60.). In der Schlussphase war es dann erneut Hof, der seine Elf weiter heranbrachte (87.), und Dennis Bender avancierte zum Matchwinner. Zuerst sorgte er für den 4:4-Ausgleich (90.), ehe er in der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer markierte (90.+4).

SG 06 Betzdorf II – SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg 1:0 (0:0). Der zuletzt souveräne Tabellenführer aus Gebhardshain kassierte in der Nachspielzeit die erste Niederlage nach der Winterpause. Das lag aus Sicht von Trainer Heiko Schnabel in erste Linie daran, dass seine Elf die sich bietenden Torchancen einfach nicht nutzte und die Hausherren mit Yannick Micheelsen „einen unfassbar überragenden Keeper“ zwischen den Pfosten hatten. In der sechsten Minute der Nachspielzeit glückte Linus Stühn nach einem Konter der „Lucky Punch“ für die Gastgeber.

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 4:2 (0:1). Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen feierten die Hausherren unter ihrem neuen Trainer Michael Lange einen wichtigen Dreier und verschafften sich damit wieder mehr Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Zur Pause führten allerdings noch die Gäste, die den ersten Durchgang bestimmten, durch den Treffer von Wasili Doulios (44.). Alexander Wacker glich nach dem Seitenwechsel aus (50.), ehe Robin Stockschläder erneut für die Gäste vorlegte (58.). Die Hausherren glichen jedoch schnell durch Simon Marenbach (61.) wieder aus. Bei den Gästen offenbarten sich mit zunehmender Spieldauer konditionelle Probleme, sodass der Siegtreffer für die Gäste nur noch eine Frage der Zeit war. Allerdings ließen sich die Hausherren damit bis zur Schlussminute Zeit. Michael Bender traf zum 3:2 (90.), und erneut Wacker legte in der Nachspielzeit noch das Tor zum Endstand nach (90.+4).

SV Adler Derschen – SSV Hattert 1:1 (0:0). Der Tabellensituation entsprechend, standen die Hausherren tief und legten das Augenmerk auf die Defensive. Damit machten sie den Gästen das Leben schwer. Bei den Chancen, die sich dem SSV boten, war SV-Keeper David Hofmann seiner Mannschaft ein guter Rückhalt und zeigte einige gute Paraden. Der Druck der Gäste nahm aber immer mehr zu, und in der 69. Minute war dann auch Hofmann bei dem Gegentor durch Jan Philipp Orthey machtlos. Der SSV versäumte es jedoch nachzulegen, was sich kurz vor dem Ende rächte. Derschens Spielertrainer Sören Trippler erzielte den Ausgleich (86.).

FSV Kroppach – SV Adler Niederfischbach II 3:3 (1:3). Das Duell der Kellerkinder endete mit einer Punkteteilung, die dem FSV etwas mehr hilft als den „Adlern“. Dabei sahen die Gäste lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Die Hausherren gingen durch Ben Schmidt in Führung (16.), hatten in der Abwehr aber immer wieder Probleme. Daher drehten Vinzent Schomers (33., 45.) und Pascal Hammerbach (40.) die Partie bereits zur Pause. Durch die Rote Karte gegen SV-Kapitän Jonathan Zart (60., absichtliches Handspiel) kam der FSV in Überzahl wieder auf. Lucas Schneider hatte Glück, dass er den Elfmeter im Nachschuss zum 3:2-Anschlusstreffer verwandelte (84.). Mit dem Glück des Tüchtigen holten die Hausherren, die in den letzten Minuten alles nach vorne warfen, noch den Punkt dank des Treffers von Florian Müller (90.).