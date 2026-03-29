Nach dem 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 scheint den Herdorfern der Meistertitel sicher. Da Verfolger Friesenhagen gegen Offhausen verlor, beträgt der Vorsprung der Herdorfer nun 15 Punkte.

In der Kreisliga B1 ist das Aufstiegsrennen de facto entschieden, denn es ist kaum vorstellbar, dass die SG Herdorf ihren mehr als deutlichen Vorsprung noch verspielt, zumal Verfolger DJK Friesenhagen erneut patzte.

Im Tabellenkeller fuhr die SG Niederhausen/Niedererbach einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenverbleib ein.