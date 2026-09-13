Sieg gegen Rheinhöhen-Reserve Holly-Treffer bringt SG Elbert II in Kirmeslaune Marco Rosbach 13.09.2026, 11:20 Uhr

i Entschied mit seinem Treffer das Duell gegen Rheinhöhen II: Elberts Cameron Holly. Marco Rosbach

Die beiden WW-Vertreter in der Kreisliga B5 auf Kurs. Zwar ließ die SG Unterwesterwald unter der Woche zwei Punkte liegen, dafür sicherte sich die SG Elbert/Horbach II im Kirmesheimspiel die volle Ausbeute.

Nachdem die SG Unterwesterwald bereits unter der Woche den sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B5 eröffnet, beim 1:1 (1:0) gegen die TuS Burgschwalbach II aber zwei Punkte liegengelassen hatte, legte die SG Elbert/Horbach II als zweiter WW-Vertreter am Freitagabend nach und brachte sich zum Auftakt der Niederelberter Kirmes in Feierlaune.







Artikel teilen

Artikel teilen