Nauort korrigiert seine Ziele Höhrs Reserve dreht Krimi gegen Topteam Haiderbach Leon Böckling, Max Buchmayer 07.09.2026, 09:42 Uhr

i Ein packendes Derby lieferten sich die SF Höhr-Grenzhausen II (vorne rechts Felix Birnbach) und die SG Haiderbach (vorne links Marvin Mörsdorf). Am Ende jubelten die Gastgeber und schoben sich auf Platz sechs vor. Andreas Hergenhahn

Die Mannschaften auf den Positionen eins bis sieben trennt in der Kreisliga B4 gerade mal ein Punkt. Da ist in den kommenden Wochen Hochspannung garantiert. Erste Kandidaten auf eine Topposition drohen aber bereits den Anschluss zu verlieren.

Niederlagen mussten in der Kreisliga B4 die hoch gehandelten Teams der SG Haiderbach und der Spvgg EGC Wirges quittieren, was in der Tabelle Wirkung zeigte. Allerdings haben beide ein Spiel weniger absolviert.SG Nauort/Ransbach – SG Selters/Siershahn/Maxsain 1:3 (0:0).







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