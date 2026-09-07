Die Mannschaften auf den Positionen eins bis sieben trennt in der Kreisliga B4 gerade mal ein Punkt. Da ist in den kommenden Wochen Hochspannung garantiert. Erste Kandidaten auf eine Topposition drohen aber bereits den Anschluss zu verlieren.
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Niederlagen mussten in der Kreisliga B4 die hoch gehandelten Teams der SG Haiderbach und der Spvgg EGC Wirges quittieren, was in der Tabelle Wirkung zeigte. Allerdings haben beide ein Spiel weniger absolviert.SG Nauort/Ransbach – SG Selters/Siershahn/Maxsain 1:3 (0:0).