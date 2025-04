Noch ist die SG Hocheifel 23 auf einem guten Weg, in der Rückrunde der Kreisliga B 12 genauso viele Punkte einzufahren wie in der Hinrunde. Allerdings muss dafür ein Sieg gegen Auderath her.

14 Zähler hat die SG Hocheifel 23 in der Rückrunde der Fußball-Kreisliga B 12 bislang geholt. 23 waren es in der Hinserie – und diese Ausbeute will der Klub auch in der Rückrunde bis Saisonende holen. Aus den verbleibenden fünf Partien sollten es also neun Zähler werden. Am Sonntag (14.30 Uhr) strebt Hocheifel gegen die zwölftplatzierte SG Auderath/Alflen auf jeden Fall einen Sieg an. „Aber wir dürfen nicht leichtfertig sein. Der Gegner steht meiner Meinung nach von der Spielanlage her und von den Erfahrungen des Hinspiels schlechter da, als er sollte. Auch der Punkt zuletzt gegen Boos sollte Warnung genug sein“, meint Hocheifel-Coach Rainer Bauer, der auf seine Bestbesetzung hofft. Richard Schäfer wird, genau wie die Bergsdorf-Zwillinge Paul und Luca, zurückerwartet. „Wenn wir dann offensiv etwas mehr Konsequenz an den Tag legen als zuletzt, dann werden wir sicherlich auch eine sehr gute Siegchance haben“, sagt Bauer.