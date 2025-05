Ein Verfolgerduell auf schwachem Niveau haben die SG Hocheifel 23 und die SG Weiler/Boos in der Fußball-Kreisliga B 12 geboten. Entschieden wurde die Partie durch eine feine Einzelaktion von Jannes Schneider, der in der 25. Minute das Tor des Tages für Weiler/Boos markierte. Die Gäste beschränkten sich im Adenauer Eifelstadion vornehmlich darauf, den tabellarischen Vorsprung halten zu wollen. Die Hausherren besserten ihr Spiel erst in der zweiten Hälfte, hatten da auch Chancen durch Fabian Hideg, Paul Bergsdorf und Oliver Prämaßing. Doch ein Torerfolg blieb aus.

„Wir haben zu Beginn überhaupt nichts von unseren Vorhaben umsetzen können. Es war einfach kein gutes Spiel. Uns fehlen damit immer noch drei Punkte, um das Ergebnis der Hinrunde zu bestätigen. Das bleibt nun das letzte Ziel dieser Saison“, erklärte Hocheifel-Trainer Rainer Bauer.