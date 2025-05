Zwar verlief der Saisonabschluss der SG Hocheifel 23 in der Kreisliga B 12 sportlich positiv, aber der Schlüsselbeinbruch von Fabian Hideg war ein Wermutstropfen.

Zum Saisonabschluss hat es für die SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga B 12 noch einmal einen Sieg gegeben. Mit 4:1 (1:0) setzte sich die Elf von Trainer Rainer Bauer gegen den TuS Ahbach II durch und beendete die Spielzeit damit auf dem vierten Rang.

Mit Christof Schumacher und Richard Schäfer wurden zwei verdiente Akteure gebührend verabschiedet. Einziger Wermutstropfen beim stimmugsvollen Saisonabschluss war die Verletzung von Fabian Hideg, der einen Schlüsselbeinbruch erlitt.

Kunstrasenplatz wird im Juli eingeweiht

„Wir haben mit dem Sieg die Ausbeute gegenüber der Vorrunde verbessert und nehmen das Erfolgserlebnis jetzt gerne mit in die Vorbereitung. In Gänze ein sehr vernünftiger Saisonverlauf“, befand Bauer. Am 27. Juni begeht die Hocheifel-SG ihren Trainingsauftakt auf dem neuen Kunstrasenplatz, der dann im Verlauf der Vorbereitung mit der Sportwoche Mitte Juli offiziell eingeweiht wird.

Tore: 1:0 Martin Bohn (31.), 2:0 David Weber (51.), 3:0 Bohn (65.), 3:1 Peter Klein (68.), 4:1 Manuel Emmerichs (89.).