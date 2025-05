Das abschließende Heimspiel der SG Hocheifel 23 am Samstag (17.30 Uhr) gegen den TuS Ahbach II hat vornehmlich statistischen Wert für beide Seiten. Nach je 23 Punkten in der Hin- und Rückrunde will die Elf von Trainer Rainer Bauer den vierten Platz in der Fußball-Kreisliga B 12 ins Ziel bringen.

„Es war mein erstes Jahr hier und auf dem Erreichten können wir aufbauen. Die Kaderfluktuation war schon überraschend hoch, aber wir haben es hinbekommen, weil wir einen großen Kader haben. In der Vergangenheit hat die Hocheifel-SG im Frühjahr meist abgebaut, diese Saison nicht. Mit den neuen Bedingungen soll es dann weiter aufwärtsgehen und die Verjüngung eingeleitet werden“, erklärt Bauer.

Im Juli wird im Rahmen der Sportwoche der neue Adenauer Kunstrasenplatz mit einem interessanten Rahmenprogramm eröffnet. Heuer werden noch zwei verdiente Akteure gebührend verabschiedet. Richard Schäfer und Christof Schumacher werden wir ihre Laufbahn beenden.