In der Kreisliga B 12 hat die SG Hocheifel 23 ein Heimspiel vor der Brust. Und das soll unbedingt gewonnen werden.

Mit dem 1:1-Remis im Verfolgerduell beim SV Nohn ist die SG Hocheifel 23 gut gestartet in die Restsaison der Fußball-Kreisliga B 12. Im ersten Heimspiel des Jahres ist die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer nun auf Revanche aus. Die Hocheifel-SG empfängt die Rheinlandligareserve der SG Vordereifel Müllenbach auf dem Rasenplatz in Adenau. „Das Hinspiel war wohl das schlechteste Spiel unter meiner Regie“, erinnert sich Bauer ungern an das 1:4.

„Jetzt sind wir aber einen großen Schritt weiter als im September und wollen das auch auf dem Platz zeigen“, sagt Bauer. Personell allerdings gab es mit dem Auftakt die ersten Rückschläge. Bastian Geyer erlitt einen Mittelfußbruch und wird bis Saisonende fehlen. Oliver Prämaßing plagt sich mit einer Oberschenkelzerrung. Fabian Hideg fehlt aus privaten Gründen. Bauer: „Aber der Kader ist groß genug. Wir können das auffangen und wollen im ersten Heimspiel unbedingt einen Sieg einfahren.“