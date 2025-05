Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Kreisliga B 12 führt die SG Hocheifel 23 am Sonntag (14.30 Uhr) zum TuS 05 Daun. DIe Hocheifel-SG strebt einen Sieg an, um dann in der nächsten Woche am Freitagabend ein echtes Spitzenspiel gegen die SG Boos zu haben. Für die Dauner ist es bei sechs Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz schon fast die letzte Chance auf den Klassenverbleib.

„Für unser Saisonziel fehlen uns noch sechs Punkte. Schaffen wir den Sieg in Daun, dann können wir vielleicht sogar einen Ausblick auf Platz zwei wagen. Auch wenn dieser sehr wahrscheinlich nicht zum Aufstieg reichen wird, wäre das eine tolle Sache. Und so, wie man die letzten Partien gestaltet, wirkt es sich auch immer auf die Vorbereitung zur neuen Saison aus. Wir wollen in den letzten vier Spielen noch einmal alles geben“, sagt Hocheifels Trainer Rainer Bauer. Max Niggemann ist aus dem Urlaub zurück, Richard Schhädder fehlt privat verhindert.